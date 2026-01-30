Alarmante video de los hijos de Wanda Nara manejando una moto de agua: el pedido de Prefectura

Embed

Cómo reaccionó Wanda Nara al video que circuló

Luego de que comenzara a circular un video en redes sociales que insinuaba que se trataba de sus hijos andando en una moto de agua, Wanda Nara salió a aclarar la situación y negó de manera tajante esa versión.

A través de un contundente descargo en X, desmintió que los menores que aparecen en las imágenes sean sus hijos, cuestionó la difusión de información sin pruebas y apuntó contra quienes instalaron la versión, reclamando mayor responsabilidad a la hora de comunicar.

“No son mis hijos, otra fake news. ¿No se cansan? Mi moto es verde y mis hijos solos jamás fueron en moto. Qué ridículo hacer un programa con mentiras o sin pruebas. Ojalá aclaren sus mentiras, porque después se ofenden cuando no les doy notas”, apuntó Nara.

Wanda Nara aclaración en X

La mediática se muestra activa en la ex red social del pajarito cada vez que se difunde una información que ella considera incorrecta.