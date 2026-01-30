Alarmante video de los hijos de Wanda Nara manejando una moto de agua: el pedido de Prefectura
Prefectura Naval estaría analizando el caso luego de que se viralizara un video en el que se ve a los hijos de Wanda Nara, aún menores de edad, manejando una moto de agua, lo que generó inquietud por los riesgos que implica.
30 ene 2026, 19:37
Luego de que se viralizaran una serie de imágenes en las que, a priori, se vería a los hijos de Wanda Nara manejando una moto de agua, se generó una fuerte preocupación por tratarse de menores de edad y por los riesgos que implica ese tipo de actividad. Ante la repercusión del caso, Prefectura Naval Argentina comenzó a analizar los pasos a seguir.
En A la Tarde (América TV), Santiago Sposato contó que se comunicó con el organismo y detalló la información que le brindaron. Según explicó al aire, desde Prefectura solicitaron acceso a las imágenes originales para poder evaluar la situación, determinar quién conducía el vehículo y verificar si contaba con la habilitación correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los involucrados y la normativa vigente.
“Estuve hablando con Prefectura Naval Argentina y nos pidieron si les podíamos facilitar las imágenes sin tapar de los menores de edad que estaban en el río Luján. Dijeron que dos de esos tres chicos serían hijos de Wanda Nara. Quieren averiguar si quien manejaba tiene registro”, anunció el periodista.
Además, contó: “A partir de los 16, con el permiso de los padres, se puede tener registro”.
Cómo reaccionó Wanda Nara al video que circuló
Luego de que comenzara a circular un video en redes sociales que insinuaba que se trataba de sus hijos andando en una moto de agua, Wanda Nara salió a aclarar la situación y negó de manera tajante esa versión.
A través de un contundente descargo en X, desmintió que los menores que aparecen en las imágenes sean sus hijos, cuestionó la difusión de información sin pruebas y apuntó contra quienes instalaron la versión, reclamando mayor responsabilidad a la hora de comunicar.
“No son mis hijos, otra fake news. ¿No se cansan? Mi moto es verde y mis hijos solos jamás fueron en moto. Qué ridículo hacer un programa con mentiras o sin pruebas. Ojalá aclaren sus mentiras, porque después se ofenden cuando no les doy notas”, apuntó Nara.
La mediática se muestra activa en la ex red social del pajarito cada vez que se difunde una información que ella considera incorrecta.