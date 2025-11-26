Impactantes imágenes: un colectivo se prendió fuego en Ciudad Universitaria con gente adentro

El colectivo quedó completamente destruido

Los brigadistas trabajaron con una línea de 38 milímetros para sofocar las llamas. El interno quedó carbonizado y totalmente inutilizable.

Se incendió un colectivo en Ciudad Universitaria. Foto: Captura

Por el momento se desconocen las causas del incendio. Como medida de seguridad, las autoridades restringieron el ingreso de otras unidades al predio hasta completar las pericias.