Actualidad
imágenes
Colectivo
Video

Impactantes imágenes: un colectivo se prendió fuego en Ciudad Universitaria con gente adentro

Por el incendio de un interno de la línea 160, no se registraron heridos y los usuarios descendieron en orden de la formación. Los bomberos de la Ciudad controlaron la situación.

Se incendió un colectivo en Ciudad Universitaria. Foto: X @ramialcorte. 

Se incendió un colectivo en Ciudad Universitaria. Foto: X @ramialcorte. 

Un colectivo de la línea 160 se incendió este mediodía mientras circulaba con pasajeros por Ciudad Universitaria, generando una enorme columna de humo negro que se pudo ver desde varios puntos del norte porteño.

A las 14, Bomberos de la Ciudad recibieron una alerta por fuego en un interno que circulaba por la avenida Intendente Cantilo, en la zona de las dársenas. Las dotaciones llegaron rápidamente y lograron controlar el incendio pocos minutos después.

Los usuarios descendieron en orden y sin pánico de la formación, motivo por el que nadie sufrió quemaduras o lesiones de consideración. Los brigadistas apagaron las llamas mediante el empleo de una línea de 38 milímetros, mientras se observaba nube densa de humo negro.

Por el hecho, no hubo heridos. Los pasajeros descendieron de manera ordenada y sin pánico, aunque al lugar acudieron tres ambulancias del SAME por prevención.

El colectivo quedó completamente destruido

Los brigadistas trabajaron con una línea de 38 milímetros para sofocar las llamas. El interno quedó carbonizado y totalmente inutilizable.

Se incendi&oacute; un colectivo en Ciudad Universitaria.&nbsp;Foto: Captura

Se incendió un colectivo en Ciudad Universitaria. Foto: Captura

Por el momento se desconocen las causas del incendio. Como medida de seguridad, las autoridades restringieron el ingreso de otras unidades al predio hasta completar las pericias.

