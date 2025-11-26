En vivo Radio La Red
Política
Legislatura
Presupuesto
SESIÓN CLAVE

La Legislatura bonaerense sesionaría por el Presupuesto y la ley Impositiva pero aplazaría el tratamiento del endeudamiento

La Cámara de Diputados y el Senado se preparan para votar este miércoles las dos leyes clave del paquete económico provincial, mientras el tratamiento del endeudamiento quedaría para tratar este viernes o la semana próxima.

Marina Jiménez Conde
Marina Jiménez Conde
La Legislatura bonaerense se encamina este miércoles a una sesión doble en la Cámara de Diputados y el Senado por el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva. La sesión se retrasó por las negociaciones que el oficialismo provincial llevaba adelante con la oposición para lograr aprobar las leyes que son clave para el gobernador Axel Kicillof.

Según pudo saber a A24.com por fuentes legislativas, las cámaras sesionarían y "se va a votar y aprobar el Presupuesto y la Fiscal e Impositiva". De esa manera, el oficialismo tendría la mayoría simple necesaria en ambos cuerpos para aprobar dos de las tres normativas que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura.

Fuentes cercanas al gobernador bonaerense coincidieron en que "se trataría hoy Presupuesto e Impositiva" pero confiaron a A24.com que quedaría "idealmente para viernes o la semana próxima" el tratamiento del endeudamiento. La sanción de la ley de Financiamiento resulta vital para el gobernador, porque le permite tomar deuda por US$ 3.685 millones.

kicillof proyecto de ley 2

Una cuestión a tener en cuenta es que si efectivamente se pospone el tratamiento del endeudamiento y se pasa para la semana próxima, ya sería en instancias de sesiones extraordinarias, aunque todavía con la actual composición de ambas cámaras.

Además, desde la Gobernación remarcaron que lo que "traba el tratamiento" de la ley de Financiamiento es "la forma de instrumentar los fondos garantizados a los municipios a partir de la coparticipación del 8%". En horas de la tarde, la Gobernación todavía estaba "negociando" para destrabar la situación.

Por eso, la sesión de Diputados que estaba programada para iniciar a las 14 se pospuso varias veces, e incluso pasadas las 21 de este martes, todavía no había arrancado. Después de la eventual aprobación de ambos proyectos, sesionaría el Senado para completar la sanción de ambas iniciativas.

En paralelo, el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados bonaerense, Matías Ranzini, adelantó que su bancada votará en contra del proyecto de Ley Fiscal que Kicillof envió a la Legislatura.

El legislador acusó al oficialismo de “imponer” la eliminación de la exención de Ingresos Brutos para las operaciones con títulos públicos y obligaciones negociables dentro de la Ley Impositiva provincial. Según planteó, la iniciativa busca "recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado”, una medida que, remarcó, impacta en “el bolsillo de quienes quieren invertir”.

Por Marina Jiménez Conde
