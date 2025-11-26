La Legislatura bonaerense sesionaría por el Presupuesto y la ley Impositiva pero aplazaría el tratamiento del endeudamiento

Además, desde la Gobernación remarcaron que lo que "traba el tratamiento" de la ley de Financiamiento es "la forma de instrumentar los fondos garantizados a los municipios a partir de la coparticipación del 8%". En horas de la tarde, la Gobernación todavía estaba "negociando" para destrabar la situación.

Por eso, la sesión de Diputados que estaba programada para iniciar a las 14 se pospuso varias veces, e incluso pasadas las 21 de este martes, todavía no había arrancado. Después de la eventual aprobación de ambos proyectos, sesionaría el Senado para completar la sanción de ambas iniciativas.

En paralelo, el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados bonaerense, Matías Ranzini, adelantó que su bancada votará en contra del proyecto de Ley Fiscal que Kicillof envió a la Legislatura.

El legislador acusó al oficialismo de “imponer” la eliminación de la exención de Ingresos Brutos para las operaciones con títulos públicos y obligaciones negociables dentro de la Ley Impositiva provincial. Según planteó, la iniciativa busca "recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado”, una medida que, remarcó, impacta en “el bolsillo de quienes quieren invertir”.