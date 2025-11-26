La dura medida que adoptará la Ciudad contra los motochorros y los conductores que roben

Cuánto sale renovar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires Cuánto sale renovar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires. (Foto: archivo)

Por su parte, el secretario de Seguridad de la Ciudad, Maximiliano Piñeiro, ahondó: “El trabajo en Seguridad es multidisciplinario y requiere la interacción y cooperación de todas las áreas del Estado. Por eso, esta decisión va en el sentido de quitarles herramientas a quienes buscan en el delito una forma de vida. Los hechos de inseguridad han ido mutando y muchos delincuentes utilizan hoy herramientas legales”.

Además, desde la Ciudad extendieron un pedido a la provincia de Buenos Aires y a sus municipios a acompañar esta medida que, según detallaron, "busca combatir el delito y dificultar el accionar de los delincuentes".