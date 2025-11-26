Wanda Nara obtuvo un fallo clave en la Justicia contra una importante figura mediática

sqp, wanda nara

Qué dijo Melody Luz sobre polémica crítica de Alex Caniggia a Wanda Nara

Wanda Nara decidió no pasar por alto un comentario ofensivo de Alex Caniggia y tomó la decisión de iniciar acciones legales. La información fue revelada por Laura Ubfal en Bondi Live, el ciclo de streaming que conduce junto a Nazarena Vélez. ¿El motivo? "Porque la trató de Peppa Pig”, explicó la periodista.

La repercusión fue inmediata y quien salió a hablar desde su cuenta en X fue Melody Luz, pareja de Caniggia y madre de su hija Venezia.

La bailarina respondió a varios mensajes de usuarios que la cuestionaban por los dichos de Alex. En su descargo, dejó en claro que no comparte ciertas actitudes de su pareja: "A él lo de él. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice/hace pero esas charlas las dejo para nuestra intimidad. Pero a mi no me metan en la misma bolsa porque no opino igual y no soy su madre como para educarlo".

Más tarde, otra usuaria le escribió: "Yo como mujer no te bardearía jamás! Pero ¿por qué permitís semejante agresion hacia una mujer? Teniendo en cuenta que tienen una hija mujer y que el día de mañana también puede ser gordita, qué horror meterse con el cuerpo de alguien".

La respuesta de Melody fue igual de contundente: "¿Y qué sabes si yo lo permito o no? Y no soy su madre ni él es un niño para que yo lo vaya maternando. Sí me duele pensar que abre la puerta a que lastimen con palabras a nuestra hija, es lo que espero que algún día entienda".

Por ahora, habrá que esperar para confirmar si Wanda Nara avanza efectivamente con la demanda contra Alex Caniggia por sus polémicos dichos. Mientras tanto, Melody Luz dejó en claro que prefiere mantener esas discusiones en la intimidad y que su prioridad es proteger a su hija de cualquier consecuencia.

