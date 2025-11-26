La Joaqui reunió al equipo de MasterChef pero Wanda Nara no apareció: los motivos

"Yo no grito. Ustedes saben que soy una piba educada. Digo lo que pienso", dijo antes de retirarse con Luck Ra en su camioneta.

Por qué se pelearon La Joaqui y Wanda Nara

Este martes, en Sálvese quien pueda (América TV), La Joaqui se refirió a los rumores que la señalaban en medio de un conflicto con Wanda Nara durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). La artista despejó dudas, dio su versión y también habló de su relación con Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández.

Todo comenzó cuando el cronista Rodrigo Bar le preguntó: "¿Estás al tanto de lo que se estuvo hablando del cruce entre Wanda y vos?". Entre risas, la cantante respondió: "Chicos, de todo. Me entero porque me cuenta mi abuela. Es mentira".

Acto seguido, redobló la aclaración: "Yo soy polvorita, pero no hubo ningún cruce. Sí fue retriste que se fuera Valu porque no queríamos que se fuera, pero nos llevamos rebien entre todos. No no hay tal crisis".

También se detuvo en su vínculo con la mujer del futbolista y fue categórica: "Vi mucha gente muy grosera, a base de esta mentira, diciendo: 'Ay, ¿qué? ¿Compartieron tres meses y ya son amigas?' La verdad que sí. Si la conocieran a Valentina sabrían que ella es un amor a primera vista. Nos hemos juntado en la casas de nosotras. Hemos hecho un grupo relindo. Es imposible no enamorarte a primera vista de una persona tan buena en este ambiente que estamos tan acostumbrados a lidiar con la vorágine y el interés. No fueron tres meses. Necesité 24 horas solo para saber que si ella necesita que yo esté, yo estoy".

Por último, al consultarle por el supuesto mensaje que Wanda le habría mandado al futbolista, la cantante defendió a su amiga sin dudar: "Valu es una gran señora. Es una una diosa. Y lo que más le importa son sus hijos, es familia. Ella no haría nada que perjudique a sus nenes".