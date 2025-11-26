Después del calor, cuándo llega la lluvia al AMBA y al resto del país

clima 26 de nov s

El domingo persistirán las condiciones húmedas y las chances de tormentas, con temperaturas similares a las del sábado y un descenso más notorio hacia la noche por la entrada de aire fresco. Según el SMN, durante el fin de semana la probabilidad de lluvias se mantendrá entre el 10% y el 40%. El lunes, con el inicio de diciembre, no se prevén grandes variaciones respecto de este escenario.

El clima en el resto del país

En el resto del país, el avance de un frente frío y distintos sistemas meteorológicos podría trasladar las tormentas a provincias del centro y norte en los próximos días. Meteored mantiene bajo observación a las zonas cordilleranas por la posibilidad de eventos severos, mientras que el SMN emitió alerta amarilla para el jueves en sectores del este de Río Negro, sur de La Pampa, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, norte de San Luis, sur de La Rioja y el centro de Córdoba.

resto del país clima

Para el viernes, el sistema de alertas anticipa condiciones similares en el este de Mendoza, gran parte de San Luis y Córdoba, el sur de La Rioja y la zona central de Santa Fe.