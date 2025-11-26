Después del calor, cuándo llega la lluvia al AMBA y al resto del país
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas que abarca a Buenos Aires y al centro del país, con la expectativa de un alivio en las temperaturas y posibles precipitaciones. ¿Cuándo se esperan las lluvias?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves que abarca a Buenos Aires y a gran parte del centro del país, después de varios días de calor intenso. El cambio de tiempo llegará con lluvias, aire más fresco y un descenso sostenido de las temperaturas hacia el fin de semana.
En el Área Metropolitana y el Gran Buenos Aires, el miércoles se presentó caluroso y con cielo mayormente despejado. Para este jueves, las previsiones señalan un ambiente más húmedo, con mínimas cercanas a los 21 grados y una tarde muy calurosa, con marcas de entre 32 y 33 grados. Recién hacia la noche, con la rotación del viento al este, podrían formarse tormentas aisladas y la probabilidad de precipitaciones crecería hasta ubicarse entre el 40% y el 70%.
La advertencia del SMN rige para la franja sur y atlántica de la provincia de Buenos Aires y se extiende hacia el norte, alcanzando al AMBA. Se espera que estas condiciones den paso a un viernes con temperaturas mínimas elevadas, entre 23 y 25 grados, y la posibilidad de chaparrones y lluvias débiles hacia la tarde en territorio bonaerense, aunque no necesariamente en la Ciudad. Las máximas quedarían por debajo de los 30 grados y las ráfagas del sudeste y el este podrían superar los 45 km/h, con picos de hasta 59 km/h en CABA.
Cómo estará el tiempo el fin de semana
El fin de semana traerá un cambio más marcado. El sábado predominará el viento del este y las temperaturas bajarán de forma importante: mínimas de 18 grados y máximas cercanas a 21. A lo largo de la jornada pueden registrarse lluvias y tormentas de variada intensidad. La combinación entre el viento sostenido y la crecida del Río de la Plata mantiene bajo vigilancia los avisos del Servicio Hidrográfico Naval, según difundió Meteored.
El domingo persistirán las condiciones húmedas y las chances de tormentas, con temperaturas similares a las del sábado y un descenso más notorio hacia la noche por la entrada de aire fresco. Según el SMN, durante el fin de semana la probabilidad de lluvias se mantendrá entre el 10% y el 40%. El lunes, con el inicio de diciembre, no se prevén grandes variaciones respecto de este escenario.
El clima en el resto del país
En el resto del país, el avance de un frente frío y distintos sistemas meteorológicos podría trasladar las tormentas a provincias del centro y norte en los próximos días. Meteored mantiene bajo observación a las zonas cordilleranas por la posibilidad de eventos severos, mientras que el SMN emitió alerta amarilla para el jueves en sectores del este de Río Negro, sur de La Pampa, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, norte de San Luis, sur de La Rioja y el centro de Córdoba.
Para el viernes, el sistema de alertas anticipa condiciones similares en el este de Mendoza, gran parte de San Luis y Córdoba, el sur de La Rioja y la zona central de Santa Fe.