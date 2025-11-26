La profunda emoción de Yanina Latorre al confirmar cuándo será su despedida de LAM: "Lo que voy a..."

En ese momento, su compañera Pia Shaw aprovechó para recordarle que las puertas del ciclo estarán siempre abiertas. Yanina, por su parte, explicó que una de las razones de su salida es el agotamiento que arrastra desde hace tiempo y su deseo de priorizarse después de tantos años corriendo de un compromiso a otro.

Con su estilo directo, anticipó cómo vivirá su última emisión: "El 26 de diciembre la voy a pasar para el o..., lo que voy a llorar, voy a inundar el estudio".

Embed

Qué dijo Yanina Latorre de la China Suárez

Yanina Latorre volvió a ser contundente al opinar sobre La China Suárez luego de que la actriz afirmara públicamente que jamás tuvo una amistad con Wanda Nara. Sus palabras encendieron nuevamente un conflicto que parecía haberse enfriado, y la panelista respondió sin filtro al análisis que la actriz hizo sobre su vínculo con la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

En los últimos días, Suárez retomó el tema y sostuvo que nunca existió una relación cercana entre ellas. En sus declaraciones, afirmó: “Yo nunca hice un vivo con ella, nunca fui amiga y eso lo saben todos” y “Nunca fuimos amigas”. Sus dichos reactivaron comentarios en el ambiente mediático, especialmente en los programas donde siempre se siguió de cerca la polémica.

Ante ese planteo, la conductora salió al cruce y fue tajante al cuestionar la postura de la actriz. “La China Suárez es indefendible, porque no era la mejor amiga de Wanda, pero se conocían y hay una cosa que se llama decencia y moralidad”, expresó, subrayando que, más allá de la cercanía real, hubo valores que —según ella— no se respetaron.

Con esta respuesta, Latorre reafirmó su posición y se consolidó una vez más como una de las críticas más firmes de Suárez en una historia que sigue generando repercusiones cada vez que alguna de las protagonistas decide hablar.