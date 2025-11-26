La profunda emoción de Yanina Latorre al confirmar cuándo será su despedida de LAM: "Lo que voy a..."
Yanina Latorre reflexionó sobre su último mes en LAM y no pudo evitar emocionarse al recordar sus comienzos y todo lo que significó su paso por el programa.
26 nov 2025, 23:47
Finalmente, Yanina Latorre confirmó que dejará LAM (América TV) después de una década al aire. La panelista reveló que en 2026 ya no será parte del programa, ya que enfocará su energía en SQP (América TV), ciclo para el que ya firmó renovación y que llegará con varias modificaciones.
Con diciembre marcando el inicio de su último mes en el panel que la vio convertirse en una de las figuras más fuertes del formato, Yanina se animó a hacer balance y reflexionar en El Observador sobre todo lo que significó su presencia en el exitoso programa de espectáculos. Será raro ver el programa y que no esté ella, eso está claro.
“No sé si soy consciente todavía”, insistió la conductora, dejando en claro que el final de esta etapa todavía la moviliza. A lo largo del programa, Ángel de Brito bromeó varias veces con que no la va a extrañar, comentarios que suelen irritarla, aunque ella misma reconoce que su amigo lo hace solo para molestarla.
Tras asumir este cambio importante en su carrera, Yanina admitió sus propias dudas y lo puso en palabras: "Todavía dudo", se sinceró. Y agregó con orgullo: "Soy la única angelita que se fue por motus propio junto con Pia".
En ese momento, su compañera Pia Shaw aprovechó para recordarle que las puertas del ciclo estarán siempre abiertas. Yanina, por su parte, explicó que una de las razones de su salida es el agotamiento que arrastra desde hace tiempo y su deseo de priorizarse después de tantos años corriendo de un compromiso a otro.
Con su estilo directo, anticipó cómo vivirá su última emisión: "El 26 de diciembre la voy a pasar para el o..., lo que voy a llorar, voy a inundar el estudio".
Qué dijo Yanina Latorre de la China Suárez
Yanina Latorre volvió a ser contundente al opinar sobre La China Suárez luego de que la actriz afirmara públicamente que jamás tuvo una amistad con Wanda Nara. Sus palabras encendieron nuevamente un conflicto que parecía haberse enfriado, y la panelista respondió sin filtro al análisis que la actriz hizo sobre su vínculo con la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).
En los últimos días, Suárez retomó el tema y sostuvo que nunca existió una relación cercana entre ellas. En sus declaraciones, afirmó: “Yo nunca hice un vivo con ella, nunca fui amiga y eso lo saben todos” y “Nunca fuimos amigas”. Sus dichos reactivaron comentarios en el ambiente mediático, especialmente en los programas donde siempre se siguió de cerca la polémica.
Ante ese planteo, la conductora salió al cruce y fue tajante al cuestionar la postura de la actriz. “La China Suárez es indefendible, porque no era la mejor amiga de Wanda, pero se conocían y hay una cosa que se llama decencia y moralidad”, expresó, subrayando que, más allá de la cercanía real, hubo valores que —según ella— no se respetaron.
Con esta respuesta, Latorre reafirmó su posición y se consolidó una vez más como una de las críticas más firmes de Suárez en una historia que sigue generando repercusiones cada vez que alguna de las protagonistas decide hablar.