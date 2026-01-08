La llegada del avión hidrante y más de 4.000 hectáreas quemadas: qué se sabe del incendio en Chubut

El primer lanzamiento se realizó sobre las laderas del cerro Pirque, a la altura del paraje La Angostura, en la localidad de Epuyén.

Embed

Por otra parte, la fiscal general de Lago Puelo, Débora Barrionuevo, explicó los indicios clave que refuerzan la hipótesis de intencionalidad. Según detalló, el foco inicial se detectó a unos ocho kilómetros de la Ruta 40, en la zona de El Hoyo, camino a Puerto Patriada, en pleno interior del bosque y a unos 300 metros del camino.

“No hay fogones, cabañas ni campings en el lugar. La vivienda más cercana está a aproximadamente 1.000 metros”, subrayó la fiscal en declaraciones a la prensa. Además, reveló que se detectó la presencia de un líquido acelerante en el suelo, actualmente en análisis para determinar qué tipo de combustible fue utilizado. “La suma de estos indicios nos hace presumir la intencionalidad. Es imposible que se trate de un hecho accidental”, enfatizó.

76e5a504-8866-44a9-a5c2-49d6eda9745d La llegada del avión hidrante y más de 2.000 hectáreas quemadas. Fotos gentileza Marisa Muñoz Sandoval

Mientras avanza la investigación, el Gobierno provincial ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan identificar a los autores. Barrionuevo recordó que el Código Penal prevé hasta 15 años de prisión para el delito de incendio agravado. “El daño es irreparable, tanto en términos ecológicos como por el perjuicio a las comunidades”, lamentó.

Además de Epuyén, los incendios continúan activos en distintos puntos de la región: Puerto Patriada y Cushamen (Chubut), el Parque Nacional Los Alerces, y el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz.

ea2d535f-785f-4729-8457-1f48a09cac0d Los rastros del incendio.

Viviendas destruidas en la comunidad Pulgar

Por otra parte, el avance del fuego dejó un saldo devastador en la comunidad Pulgar, donde al menos tres viviendas fueron completamente destruidas. “En la comunidad el incendio arrasó con tres casas: dos de mis tías y la de mi mamá”, relató Rocío Brizuela, vecina del lugar. Según contó, el fuego se inició el lunes alrededor de las 15 horas, a unos 500 o 600 metros, sobre el camino hacia Los Rogel.

bad5115b-4cad-42c0-b937-5c613cf68b84 Tres casas destruidas y más de 2.000 hectáreas quemadas.

En la zona circula una versión que atribuye el origen a un generador, aunque las declaraciones oficiales sostienen la hipótesis de un hecho provocado. “Preferimos pensar que no fue intencional. Si lo fuera, sería muy grave y causaría un dolor enorme a muchas familias”, expresó Brizuela.

Por su parte, Margarita Muñoz describió la rápida propagación de las llamas: “Fue rapidísimo. Avisé a bomberos y a la policía cuando vi el humo, y en poco tiempo el incendio ya era mucho más grande. Cuando llegaron, había muchísimo humo”.