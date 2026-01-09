La carta y juramento de amor eterno de Mauro Icardi a la China Suárez por el primer aniversario: "Hoy no celebro..."

Hace exactamente un año, el 9 de enero de 2025, la China Suárez y Mauro Icardi confirmaban una verdadera bomba en el espectáculo al publicar la primera foto juntos haciendo público el romance.
Al cumplirse el primer año de blanquear el romance, el futbolista Mauro Icardi le dedicó un posteo a corazón abierto a la China Suárez. "Mil amanaceres juntos", expresó.
Esta fecha es sin duda un antes y un después en sus vidas, mostrando su relación ya consolidada. Por este motivo, el futbolista del Galatasaray compartió este viernes una carta a corazón abierto desde su cuenta en Instagram donde expresa todo lo que siente por la actriz y repasando en imágenes algunos de los tantos momentos que compartieron juntos a lo largo de este primer año juntos como novios.
"Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado. Lo que no se veía era la paz que me trajiste, la fuerza que me das, la complicidad, las risas, el amor real", comenzó su emotivo mensaje el ex de Wanda Nara.
Y siguió a puro elogio para la actriz y su incansable contención: "Gracias por caminar a mi lado, por sostenerme, por creer en nosotros incluso cuando no parecía fácil. Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos".
"Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos, mil amaneceres juntos. Mi presente sos vos, y mi futuro también. Hace un año dijimos ‘Acá estamos’ públicamente. Hoy te digo, ‘Acá me quedo’ para siempre. Te amo mi @sangrejaponesa", cerró Mauro Icardi profundamente enamorado.
Por su parte, la actriz la China Suárez optó por subir una significativa imagen a sus historias de Instagram donde se la ve junto al futbolista sentada en un banco en la calle y mirando juntos un río, en una foto que simboliza el camino que quiere recorrer eternamente a su lado.
Cabe recordar que hace varios meses que Suárez ya se instaló en Turquía con él y se muestra totalmente feliz con su vida en Estambul. A lo largo de este tiempo juntos, la pareja pasó por varios rumores de embarazo que luego quedaron rápidamente desmentidos y también Icardi lleva adelante un duro conflicto judicial con ex, Wanda Nara.
Mauro Icardi y la China Suárez vivieron su primera Navidad como pareja junto a sus respectivos hijos en la Argentina donde viajaron especialmente desde Turquía.
El futbolista fue autorizado por la Justicia para disfrutar de las fiestas junto a sus hijas Isabella y Francesca, con quienes volvió a mostrarse en las redes sociales luego de muchos meses.
Así como la China acordó también con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña disfrutar de las presencias de sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio durante la Nochebuena y la Navidad.
Tras una noche en familia y con algunos amigos del círculo íntimo de la pareja, el jueves 25 de diciembre pasado el mediodía la China Suárez fue la primera en compartir en su perfil de Instagram algunas instantáneas de la cena navideña.
El detalle también que marcó la importancia de la fecha es los cartelitos que hicieron los pequeños con distintos mensajes y que se observaban en el iluminado árbol navideño de gran tamaño.