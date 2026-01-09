La carta y juramento de amor eterno de Mauro Icardi a la China Suárez por el primer aniversario: "Hoy no celebro..."

"Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos, mil amaneceres juntos. Mi presente sos vos, y mi futuro también. Hace un año dijimos ‘Acá estamos’ públicamente. Hoy te digo, ‘Acá me quedo’ para siempre. Te amo mi @sangrejaponesa", cerró Mauro Icardi profundamente enamorado.

Por su parte, la actriz la China Suárez optó por subir una significativa imagen a sus historias de Instagram donde se la ve junto al futbolista sentada en un banco en la calle y mirando juntos un río, en una foto que simboliza el camino que quiere recorrer eternamente a su lado.

Cabe recordar que hace varios meses que Suárez ya se instaló en Turquía con él y se muestra totalmente feliz con su vida en Estambul. A lo largo de este tiempo juntos, la pareja pasó por varios rumores de embarazo que luego quedaron rápidamente desmentidos y también Icardi lleva adelante un duro conflicto judicial con ex, Wanda Nara.

la china suarez foto por el primer aniversario con mauro icardi

Cómo fue la primera Navidad de la China Suárez y Mauro Icardi

Mauro Icardi y la China Suárez vivieron su primera Navidad como pareja junto a sus respectivos hijos en la Argentina donde viajaron especialmente desde Turquía.

El futbolista fue autorizado por la Justicia para disfrutar de las fiestas junto a sus hijas Isabella y Francesca, con quienes volvió a mostrarse en las redes sociales luego de muchos meses.

Así como la China acordó también con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña disfrutar de las presencias de sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio durante la Nochebuena y la Navidad.

Tras una noche en familia y con algunos amigos del círculo íntimo de la pareja, el jueves 25 de diciembre pasado el mediodía la China Suárez fue la primera en compartir en su perfil de Instagram algunas instantáneas de la cena navideña.

El detalle también que marcó la importancia de la fecha es los cartelitos que hicieron los pequeños con distintos mensajes y que se observaban en el iluminado árbol navideño de gran tamaño.