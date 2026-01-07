Incendios en la Patagonia: el fuego avanza cerca de "El Abuelo", el alerce milenario del Parque Los Alerces

En julio de 2017, tras cumplir con todos los requisitos del comité de evaluación, el parque fue incorporado a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, un reconocimiento internacional a su biodiversidad y estado de conservación.

Cómo llegar al alerce milenario

Visitar “El Abuelo” requiere combinar navegación y caminata. Es una de las excursiones más buscadas por quienes llegan a Esquel: las embarcaciones parten desde Puerto Chucao hasta Puerto Sagrario y, desde allí, se realiza una caminata de unos 45 minutos hasta el árbol.

Parte actualizado de los incendios en la Patagonia

Las autoridades difundieron el estado de situación de este miércoles, con focos activos y otros ya controlados:

El Hoyo – Puerto Patriada: Incendio activo. Más de 1.800 hectáreas afectadas y 10 viviendas comprometidas (familias reubicadas). Sin evacuados en El Hoyo; evacuaciones preventivas en Puerto Patriada y un sector de Epuyén. La Fiscalía determinó que fue intencional.

Cholila: Controlado al 100%, sin evacuados. Investigación judicial en curso por incendio intencional.

Controlado al 100%, sin evacuados. Investigación judicial en curso por incendio intencional. El Turbio: Controlado y contenido, sin evacuados ni riesgo para poblaciones cercanas.

Controlado y contenido, sin evacuados ni riesgo para poblaciones cercanas. Lago Engaño: Controlado, sin evacuados ni focos activos.

Controlado, sin evacuados ni focos activos. Parque Nacional Los Alerces: Incendio activo. El fuego afecta el área del Lago Menéndez y avanzó hacia el sur por la margen oeste. Trabajan más de 50 personas, con tres medios aéreos y apoyo de distintas instituciones. Las autoridades advierten una alta intensidad del fuego y pocas chances de disminución inmediata.

Mientras continúan las tareas de combate, la prioridad es proteger el patrimonio natural y evitar que las llamas se acerquen a “El Abuelo”, uno de los tesoros vivos más valiosos de la Patagonia argentina.