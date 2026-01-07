Incendios en la Patagonia: el fuego avanza cerca de "El Abuelo", el alerce milenario del Parque Los Alerces
El árbol tiene más de 2.600 años y las llamas están a sólo 5 kilómetros de distancia. En la zona también se encuentra el glaciar Torrecillas, otro ícono natural del área protegida.
Bomberos, brigadistas y medios aéreos trabajan sin descanso para contener losincendios forestales que afectan a la Patagonia, mientras crece la preocupación por la cercanía de uno de los focos a “El Abuelo”, el alerce milenario considerado el segundo árbol más longevo del planeta. El ejemplar, de más de 2.600 años, se encuentra dentro del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut.
Según la información recogida por Carla Chiarandini, corresponsal en Bariloche de A24, el legendario árbol corre peligro de ser alcanzado por las llamas. El fuego se ubica a unos cinco kilómetros de su ubicación, una distancia que mantiene en alerta máxima a las autoridades ambientales y a los equipos que combaten el siniestro.
En la zona también se encuentra el glaciar Torrecillas, otro ícono natural del área protegida. Las tareas se realizan de manera coordinada entre brigadas de Nación y de Chubut.
“El Abuelo” es un monumento natural vivo: tiene unos 2.620 años, casi 60 metros de altura y más de 2 metros de diámetro. Por su fragilidad y valor ecológico, no está permitido tocarlo, una medida clave para su preservación. Investigadores explican que su extraordinaria longevidad se debe, en parte, a su ubicación dentro de un bosque casi inexplorado y bajo estricta conservación. Además, los alerces se caracterizan por un crecimiento extremadamente lento, de uno a dos milímetros por año.
En julio de 2017, tras cumplir con todos los requisitos del comité de evaluación, el parque fue incorporado a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, un reconocimiento internacional a su biodiversidad y estado de conservación.
Cómo llegar al alerce milenario
Visitar “El Abuelo” requiere combinar navegación y caminata. Es una de las excursiones más buscadas por quienes llegan a Esquel: las embarcaciones parten desde Puerto Chucao hasta Puerto Sagrario y, desde allí, se realiza una caminata de unos 45 minutos hasta el árbol.
Parte actualizado de los incendios en la Patagonia
Las autoridades difundieron el estado de situación de este miércoles, con focos activos y otros ya controlados:
El Hoyo – Puerto Patriada: Incendio activo. Más de 1.800 hectáreas afectadas y 10 viviendas comprometidas (familias reubicadas). Sin evacuados en El Hoyo; evacuaciones preventivas en Puerto Patriada y un sector de Epuyén. La Fiscalía determinó que fue intencional.
Cholila: Controlado al 100%, sin evacuados. Investigación judicial en curso por incendio intencional.
El Turbio: Controlado y contenido, sin evacuados ni riesgo para poblaciones cercanas.
Lago Engaño: Controlado, sin evacuados ni focos activos.
Parque Nacional Los Alerces: Incendio activo. El fuego afecta el área del Lago Menéndez y avanzó hacia el sur por la margen oeste. Trabajan más de 50 personas, con tres medios aéreos y apoyo de distintas instituciones. Las autoridades advierten una alta intensidad del fuego y pocas chances de disminución inmediata.
Mientras continúan las tareas de combate, la prioridad es proteger el patrimonio natural y evitar que las llamas se acerquen a “El Abuelo”, uno de los tesoros vivos más valiosos de la Patagonia argentina.