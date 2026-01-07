En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
incendios
Patagonia
Preocupación

Incendios en la Patagonia: el fuego avanza cerca de "El Abuelo", el alerce milenario del Parque Los Alerces

El árbol tiene más de 2.600 años y las llamas están a sólo 5 kilómetros de distancia. En la zona también se encuentra el glaciar Torrecillas, otro ícono natural del área protegida.

El fuego avanza cerca de El Abuelo

El fuego avanza cerca de "El Abuelo", el alerce milenario del Parque Los Alerces

Bomberos, brigadistas y medios aéreos trabajan sin descanso para contener los incendios forestales que afectan a la Patagonia, mientras crece la preocupación por la cercanía de uno de los focos a “El Abuelo”, el alerce milenario considerado el segundo árbol más longevo del planeta. El ejemplar, de más de 2.600 años, se encuentra dentro del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut.

Leé también Chubut en alerta máxima por un incendio que avanza sin control y obligó a una evacuación
Chubut en alerta máxima por un incendio que avanza sin control

Según la información recogida por Carla Chiarandini, corresponsal en Bariloche de A24, el legendario árbol corre peligro de ser alcanzado por las llamas. El fuego se ubica a unos cinco kilómetros de su ubicación, una distancia que mantiene en alerta máxima a las autoridades ambientales y a los equipos que combaten el siniestro.

En la zona también se encuentra el glaciar Torrecillas, otro ícono natural del área protegida. Las tareas se realizan de manera coordinada entre brigadas de Nación y de Chubut.

Incendio-Epuyen-3
El &aacute;rbol tiene m&aacute;s de 2.600 a&ntilde;os y las llamas est&aacute;n a s&oacute;lo 5 kil&oacute;metros de distancia.

El árbol tiene más de 2.600 años y las llamas están a sólo 5 kilómetros de distancia.

“El Abuelo” es un monumento natural vivo: tiene unos 2.620 años, casi 60 metros de altura y más de 2 metros de diámetro. Por su fragilidad y valor ecológico, no está permitido tocarlo, una medida clave para su preservación. Investigadores explican que su extraordinaria longevidad se debe, en parte, a su ubicación dentro de un bosque casi inexplorado y bajo estricta conservación. Además, los alerces se caracterizan por un crecimiento extremadamente lento, de uno a dos milímetros por año.

En julio de 2017, tras cumplir con todos los requisitos del comité de evaluación, el parque fue incorporado a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, un reconocimiento internacional a su biodiversidad y estado de conservación.

Embed

Cómo llegar al alerce milenario

Visitar “El Abuelo” requiere combinar navegación y caminata. Es una de las excursiones más buscadas por quienes llegan a Esquel: las embarcaciones parten desde Puerto Chucao hasta Puerto Sagrario y, desde allí, se realiza una caminata de unos 45 minutos hasta el árbol.

75f6c584-ed39-40d0-9028-cf5e4d026aac
El ejemplar, de m&aacute;s de 2.600 a&ntilde;os, se encuentra dentro del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut.

El ejemplar, de más de 2.600 años, se encuentra dentro del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut.

Parte actualizado de los incendios en la Patagonia

Las autoridades difundieron el estado de situación de este miércoles, con focos activos y otros ya controlados:

  • El Hoyo – Puerto Patriada: Incendio activo. Más de 1.800 hectáreas afectadas y 10 viviendas comprometidas (familias reubicadas). Sin evacuados en El Hoyo; evacuaciones preventivas en Puerto Patriada y un sector de Epuyén. La Fiscalía determinó que fue intencional.
  • Cholila: Controlado al 100%, sin evacuados. Investigación judicial en curso por incendio intencional.
  • El Turbio: Controlado y contenido, sin evacuados ni riesgo para poblaciones cercanas.
  • Lago Engaño: Controlado, sin evacuados ni focos activos.
  • Parque Nacional Los Alerces: Incendio activo. El fuego afecta el área del Lago Menéndez y avanzó hacia el sur por la margen oeste. Trabajan más de 50 personas, con tres medios aéreos y apoyo de distintas instituciones. Las autoridades advierten una alta intensidad del fuego y pocas chances de disminución inmediata.

Mientras continúan las tareas de combate, la prioridad es proteger el patrimonio natural y evitar que las llamas se acerquen a “El Abuelo”, uno de los tesoros vivos más valiosos de la Patagonia argentina.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
incendios Patagonia
Notas relacionadas
Incendio forestal en Chubut: aumentaron los evacuados y los focos activos alarman a la región
Incendio forestal en Chubut: el gobernador dio detalles claves sobre cómo se originó el fuego
Polémica por portones para frenar robos en un municipio: cuánto cuestan y por qué generan rechazo

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar