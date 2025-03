Incendio en el hotel Sheraton de Retiro: evacuaron el edificio y los bomberos lograron apagar las llamas

Según la información oficial, se trataría de un incendio que se produjo en una edificación de dos pisos donde funciona el Park Tower del hotel Sheraton y se tratan de establecer las causas que dio origen a las llamas, que fueron controladas por los bomberos.

Por su parte, el Gobierno porteño detalló que “el GER Caballito realizó una inspección en el interior del hotel e informaron que no hay presencia de humo en el lugar. El SAME se hizo presente e informó que no hizo falta asistir a ninguna persona”.

El comunicado de la Ciudad de Buenos Aires

“La Brigada Especial de Rescate usó una línea de establecimiento fijo para enfriar el conducto desde el 4° piso y la terraza. Además, se observó que el foco ígneo emanado de la ventilación había afectado al pasto sintético en dimensiones reducidas y fue extinguido de inmediato", precisaron desde el Gobierno de la Ciudad.

“El hotel no fue evacuado en su totalidad. El centro de convenciones de la planta baja fue autoevacuado en orden y sin pánico”, añadieron en el parte.