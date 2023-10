Incendios en Córdoba: qué pena podría recibir el joven que inició el fuego para calentar un café

El principal acusado es Ulises Pedro Xarate y según qué tome en cuenta la Justicia, podría tener una pena mínima de un mes o hasta 15 años de prisión, en tanto se investiga la veracidad de su testimonio.

Por su parte, el abogado Pedro Despouy Santoro, explicó que hay dos posibilidades para interpretar y calificar penalmente el hecho. En principio la fiscal de Instrucción de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez lo imputó como autor del delito de "incendio doloso".

Esta carátula es porque la fiscalía entiende que hubo una conducta "desaprensiva, negligente e imprudente".

Aun así, el abogado destacó que "también se puede interpretar un hecho de incendio doloso por dolo eventual. Porque en este contexto el autor no puede dejar de representar la posibilidad de que con su acción pueda producir el incendio que produjo. Es decir, de la posibilidad concreta de que con su conducta pueda o pudo, de hecho así ocurrió, producir el incendio. Eso es un dolo eventual".

Incendios forestales Cordoba.jpg

El título de la carátula determinará la pena

De esta manera, si es considerado como un "incendio culposo", la pena va de un mes a un año de prisión.

Mientras que si lo subrayan que es dolo eventual podría recibir una pena de 3 a 10 años de prisión, condena que podría aumentar a 15 años si es que supone un riesgo para las personas.

"Dicho de otra manera, el sujeto no puede dejar de conocer de que existe el riesgo extremo de incendio forestal. Entonces, a pesar de todo este conocimiento, el sujeto encendió un fuego para calentar café y no obstante, aún confiando en que el resultado no se iba a producir, no deja de ser o existir la posibilidad concreta de que ese incendio pueda o haya podido, como ocurrió, producirse", explicó Santoro.