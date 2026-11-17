Cómo fueron los últimos días de internación de Norberto Marcos

En medio de la incertidumbre por su diagnóstico, Ximena Capristo sumó información sobre uno de los aspectos que más preocupa a los médicos: la presencia de líquido y pus en el pulmón.

"Y quiero sumar algo: tiene líquido en el pulmón, tiene pus, y ahí es donde tienen que extraer ese líquido", agregó la panelista.

De acuerdo con lo informado en Sálvese quien pueda la intervención está prevista para este miércoles 18 de noviembre y tendrá como objetivo abordar la complicación pulmonar que presenta el productor. La colocación de una vía en la yugular también fue mencionada como parte de los procedimientos realizados durante su internación.

La preocupación por la salud de Marcos comenzó hace varios días, cuando tuvo que ser hospitalizado en el Sanatorio de la Trinidad. Después de recibir el alta médica, sufrió una recaída que obligó a internarlo nuevamente. Desde entonces, atravesó distintas instancias de atención y permaneció bajo estricta observación médica.

En las últimas jornadas también se había informado que pasó por terapia intensiva y que los profesionales continuaban realizando estudios para determinar el origen de sus síntomas.

El delicado momento de salud del productor coincide con las repercusiones por su vínculo con Fátima Florez, con quien compartió 22 años de relación y de quien se separó en 2023. En las últimas semanas trascendieron versiones sobre un acercamiento entre ambos después de varios años de diferencias y disputas por la división de bienes.