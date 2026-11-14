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Tragedia en la tormenta: salió a proteger su auto del temporal, una correntada la arrastró y murió

Sara Norma Castillo fue sorprendida por la fuerza del agua cuando intentaba resguardar su vehículo. Su hija también fue arrastrada, pero logró sobrevivir.

Salió a proteger su auto del temporal

Salió a proteger su auto del temporal, una correntada la arrastró y murió. (Foto: captura, mejorada con IA)

Una mujer murió durante la madrugada de este sábado en San Fernando del Valle de Catamarca, después de ser arrastrada por una violenta correntada provocada por el fuerte temporal que afectó a la capital provincial. La víctima fue identificada como Sara Norma Castillo, quien habría salido de su vivienda para intentar proteger su automóvil de una posible caída de granizo.

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El trágico episodio ocurrió en medio de lluvias intensas que provocaron anegamientos, calles convertidas en verdaderos ríos y complicaciones en distintos sectores de la ciudad.

Según la reconstrucción inicial, Castillo fue sorprendida por la fuerza del agua cuando se encontraba en la vía pública. La corriente la derribó y la arrastró aproximadamente una cuadra hasta la zona de avenida Güemes Oeste, también conocida como avenida Doctor del Pino, a la altura de la calle Vicente Ponessa.

Vecinos que advirtieron la presencia de la mujer dieron aviso inmediato a la Policía. Aunque los efectivos intentaron reanimarla, no lograron salvarle la vida. De acuerdo con los primeros testimonios, Sara Norma Castillo salió de su casa durante uno de los momentos de mayor intensidad de la tormenta.

Su intención habría sido poner a resguardo el automóvil ante la posibilidad de que el granizo provocara daños. Sin embargo, al llegar a la calle, se encontró con una correntada de gran intensidad que circulaba por la calzada.

La fuerza del agua la hizo perder el equilibrio y la arrastró unos 100 metros, hasta el lugar donde finalmente fue encontrada. El sector de avenida Güemes Oeste y Vicente Ponessa había acumulado un importante caudal de agua debido a las precipitaciones.

Cuando los policías llegaron al lugar, lograron sacar a la mujer del agua e inmediatamente comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pese a los esfuerzos, Castillo no respondió a las maniobras de asistencia. Minutos después, una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó al lugar y el personal sanitario constató su fallecimiento.

La hija de la víctima también fue arrastrada por la correntada

Uno de los aspectos más dramáticos del episodio fue que la hija de Sara Norma Castillo también quedó atrapada por la fuerza del agua. La joven fue arrastrada por la misma correntada que provocó la muerte de su madre, aunque logró ser rescatada con vida.

Tras recibir asistencia, fue trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde permaneció bajo observación médica. Según los últimos reportes disponibles, se encontraba fuera de peligro.

Qué reveló la autopsia de Sara Norma Castillo

Tras el hallazgo del cuerpo, la Justicia ordenó una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. La autopsia se realizó en la morgue judicial del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú.

Los resultados confirmaron que la mujer murió como consecuencia de asfixia por sumersión y politraumatismos, lesiones compatibles con el violento arrastre que sufrió por la correntada. En el lugar trabajaron especialistas de Criminalística, profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense y efectivos de la Unidad Judicial N.º 6.

La investigación quedó a cargo del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, quien dispuso el levantamiento del cuerpo, su traslado a la morgue y la realización de los estudios forenses correspondientes.

Las tormentas también provocaron importantes complicaciones en la provincia de Córdoba, donde se registraron lluvias torrenciales, ráfagas de viento y caída de granizo. El fenómeno comenzó durante la tarde y la noche del viernes, después de una jornada marcada por temperaturas extremas.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Córdoba capital alcanzó alrededor de las 15 una temperatura de 36,7 °C y una sensación térmica de 41,4 °C. Posteriormente, el frente de tormentas avanzó desde el sudeste provincial, atravesó la zona de Río Cuarto y llegó a la capital después de las 19.

En pocas palabras

  • Tragedia en Catamarca: Una mujer murió arrastrada por una correntada mientras intentaba proteger su auto.
  • Rescate y Autopsia: Su hija fue rescatada con vida; la autopsia confirmó asfixia por sumersión.
  • Temporal Devastador: Las intensas lluvias causaron anegamientos y calles convertidas en ríos en la capital provincial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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