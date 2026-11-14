Tragedia en la tormenta: salió a proteger su auto del temporal, una correntada la arrastró y murió

Su intención habría sido poner a resguardo el automóvil ante la posibilidad de que el granizo provocara daños. Sin embargo, al llegar a la calle, se encontró con una correntada de gran intensidad que circulaba por la calzada.

La fuerza del agua la hizo perder el equilibrio y la arrastró unos 100 metros, hasta el lugar donde finalmente fue encontrada. El sector de avenida Güemes Oeste y Vicente Ponessa había acumulado un importante caudal de agua debido a las precipitaciones.

Cuando los policías llegaron al lugar, lograron sacar a la mujer del agua e inmediatamente comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pese a los esfuerzos, Castillo no respondió a las maniobras de asistencia. Minutos después, una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó al lugar y el personal sanitario constató su fallecimiento.

La hija de la víctima también fue arrastrada por la correntada

Uno de los aspectos más dramáticos del episodio fue que la hija de Sara Norma Castillo también quedó atrapada por la fuerza del agua. La joven fue arrastrada por la misma correntada que provocó la muerte de su madre, aunque logró ser rescatada con vida.

Tras recibir asistencia, fue trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde permaneció bajo observación médica. Según los últimos reportes disponibles, se encontraba fuera de peligro.

Qué reveló la autopsia de Sara Norma Castillo

Tras el hallazgo del cuerpo, la Justicia ordenó una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. La autopsia se realizó en la morgue judicial del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú.

Los resultados confirmaron que la mujer murió como consecuencia de asfixia por sumersión y politraumatismos, lesiones compatibles con el violento arrastre que sufrió por la correntada. En el lugar trabajaron especialistas de Criminalística, profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense y efectivos de la Unidad Judicial N.º 6.

La investigación quedó a cargo del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, quien dispuso el levantamiento del cuerpo, su traslado a la morgue y la realización de los estudios forenses correspondientes.

Las tormentas también provocaron importantes complicaciones en la provincia de Córdoba, donde se registraron lluvias torrenciales, ráfagas de viento y caída de granizo. El fenómeno comenzó durante la tarde y la noche del viernes, después de una jornada marcada por temperaturas extremas.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Córdoba capital alcanzó alrededor de las 15 una temperatura de 36,7 °C y una sensación térmica de 41,4 °C. Posteriormente, el frente de tormentas avanzó desde el sudeste provincial, atravesó la zona de Río Cuarto y llegó a la capital después de las 19.