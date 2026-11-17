En ese contexto, las imágenes de Galante dejaron ver un momento de celebración familiar. Sin embargo, la esposa del mediocampista no acompañó esas publicaciones con una respuesta explícita a los trascendidos.

Qué dijo la China Suárez sobre los rumores con Leandro Paredes

La China Suárez utilizó sus historias de Instagram para desmentir el supuesto vínculo y cuestionar a quienes difundieron la versión. En su primera reacción, negó conocer a las personas con las que la estaban relacionando.

“Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, escribió.

El mensaje incluyó también un fuerte cuestionamiento a parte del periodismo argentino. “La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree”, manifestó.

Luego, la actriz sostuvo que detrás de esas publicaciones existía una intención de perjudicarla. “Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante”, expresó.

Para cerrar, amplió sus críticas hacia los medios: “La mayoría de los medios son una mafia, sino estás con ellos, no obedeces, ó no pasas sobres, te ensucian”.

Con ese descargo, Suárez negó la historia que la vinculaba con Paredes. Por su parte, las publicaciones familiares de Galante no incluyeron referencias directas a la controversia.