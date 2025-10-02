En vivo Radio La Red
Policiales
Tragedia
Incendio
HORROR

Estaba internada, encendió un cigarrillo y provocó una tragedia sin precedentes en un hospital

Una paciente de 55 años, identificada como María Juan, murió en una clínica. La Justicia investiga el ingreso de un visitante que le habría facilitado el encendedor y analiza posibles responsabilidades por el trágico episodio.

Estaba internada

Estaba internada, encendió un cigarrillo y provocó una tragedia sin precedentes en un hospital. 

Una tragedia inesperada sacudió al Hospital Regional de Santiago del Estero. Una mujer de 55 años, identificada como María Juan, falleció tras sufrir graves quemaduras cuando las sábanas de su camilla se incendiaron luego de que, según las investigaciones, encendiera un cigarrillo mientras permanecía internada en terapia intensiva.

Leé también Tragedia en Neuquén: perdió el control del camión, cayó por un barranco y murió en el acto
Las imágenes del camión volcado. (Gentileza LM Neuquén).

El dramático hecho ocurrió en la mañana del sábado y generó conmoción no solo entre el personal médico del centro de salud, sino también en la comunidad santiagueña. La Justicia provincial ya abrió una investigación para esclarecer cómo se produjo el incendio y determinar responsabilidades.

Una paciente en recuperación tras un accidente

María Juan había sido internada el pasado 22 de agosto luego de protagonizar un accidente de tránsito mientras regresaba a su domicilio en la localidad de Quimilí.

Tras recibir las primeras atenciones en el Hospital Zonal, fue derivada al Hospital Regional de la capital santiagueña para continuar su tratamiento en el sector de Cirugía y Terapia Intensiva. Su estado era delicado, pero estaba fuera de peligro y permanecía con asistencia mecánica y bajo estricto control médico.

El ingreso de un visitante fuera de horario

El sábado por la mañana, cuando todavía no había comenzado el horario de visitas, un hombre que sería hermano de la paciente ingresó al hospital sin autorización.

De acuerdo con las cámaras de seguridad y los informes policiales, el visitante estuvo alrededor de 15 minutos en la habitación y luego se retiró. Los investigadores sospechan que durante ese lapso le entregó un cigarrillo y un encendedor a la mujer.

El inicio del fuego en la camilla

Mujer prendió un cigarrillo y murió quemada
Muri&oacute; una mujer internada tras prenderse fuego las s&aacute;banas de su cama en terapia intensiva.

Murió una mujer internada tras prenderse fuego las sábanas de su cama en terapia intensiva.

Minutos después de la visita, las enfermeras del sector de terapia intensiva notaron humo y luego llamas en la camilla donde se encontraba María Juan.

“Las llamas se extendieron rápidamente sobre las sábanas y la colcha de la cama, alcanzando el rostro de la paciente”, detalló el informe policial al que accedió el diario El Liberal.

El fuego provocó quemaduras graves en la cara y las vías respiratorias de la mujer, que tuvo que ser intubada de urgencia y trasladada al Shock Room para recibir asistencia especializada.

Lucha por su vida y fallecimiento

A pesar de los esfuerzos del equipo médico, María Juan no resistió las graves lesiones sufridas durante el incendio. Su fallecimiento fue confirmado el lunes por la noche, apenas dos días después del episodio.

El hecho dejó en shock al personal del hospital, que lamentó la tragedia y expresó su preocupación por las fallas en los controles de acceso al área crítica.

Investigación judicial: pericias y testimonios

La muerte de María Juan quedó bajo la órbita de tres unidades fiscales locales, que ya tomaron las primeras medidas:

  • Traslado del cuerpo a la morgue judicial para la autopsia.

  • Pericias de la Policía Científica en la habitación donde ocurrió el incendio.

  • Secuestro de las imágenes de las cámaras de seguridad para verificar el ingreso del supuesto hermano y su permanencia en el lugar.

  • Toma de declaraciones testimoniales a los médicos, enfermeras de turno y al personal que auxilió a la víctima.

“Se están analizando las imágenes para reconstruir minuto a minuto lo ocurrido y determinar las responsabilidades”, informaron fuentes judiciales.

La hipótesis principal: el cigarrillo como detonante

La línea de investigación más sólida sostiene que el incendio comenzó cuando la paciente encendió el cigarrillo que le habría dado su hermano.

El fuego alcanzó las sábanas y la colcha de la camilla, generando el siniestro que terminó con la vida de la mujer.

Por el momento, no se informó si el visitante podría enfrentar alguna imputación penal por violar las normas de seguridad del hospital.

Reacciones de la comunidad hospitalaria

El personal médico y de enfermería del Hospital Regional expresó su pesar por lo sucedido y pidió mayores medidas de seguridad para evitar hechos similares.

Organizaciones de pacientes y familiares también reclamaron un estricto cumplimiento de los horarios de visita y controles en los accesos.

Se habló de
Tragedia Incendio Hospital
