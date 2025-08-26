Celeste Cid invitó a sus suegros a cenar y casi termina en un incendio: el video

El impensado momento terminó con todos los presentes observando la llamarada en la cacerola y luego de extingirla todos terminaron a pura risa por lo sucedido.

Y uno de sus hijos indicó desde Instagram: "Cuando querés impresionar a la familia con una receta y no sale como esperas (la recete no incluía el flambeado)".

Celeste Cid está en pareja con el guionista, actor y director Santiago Korovsky, noviazgo que se confirmó públicamente a fines de enero de 2025.

Cómo nació el amor de Celeste Cid y Santiago Korovsky

Celeste Cid y Santiago Korovsky están de novios desde principios de 2025; confirmaron su relación mediante publicaciones amorosas en Instagram en enero de ese año.

En julio de 2025, Korovsky relató que su primera cita fue unos meses después de conocerse en una entrega de premios, y que decidieron salir sin celulares para enfocarse el uno en el otro, algo poco común para la era digital.

La pareja, que mantiene un perfil bajo pero con demostraciones de cariño en redes sociales, se muestra muy consolidada y divertida; incluso bromean sobre su relación con gran sentido del humor.

Recientemente, han disfrutado de viajes juntos, como a Grecia y Corrientes, mostrando complicidad y tranquilidad en su relación. Los actores llevan alrededor de 8 meses de noviazgo formal y los comentarios públicos destacan la complicidad, humor y cariño entre ambos.