TENSIÓN

Celeste Cid invitó a sus suegros a cenar y casi termina en un incendio: el video

La actriz Celeste Cid quiso agasajar con una rica comida a los padres de su novio Santiago Korovsky pero las cosas no salieron como se esperaba. Mirá.

26 ago 2025, 11:25
Celeste Cid invitó a sus suegros a cenar y casi termina en un incendio: el video

Celeste Cid invitó a sus suegros a cenar en su casa y todo terminó de una manera imprevista al quemarse por completo la comida mientras se encontraba cocinando.

La actriz quiso agasajar a los padres de su pareja Santiago Korovsky y tuvo un accidente que alertó a todos pero que afortundamenta terminó entre risas por lo sucedido.

De la velada familiar especial también formaban parte los dos hijos de la actriz, André Horvilleur y Antón Noher. Sin embargo, pese a sus buenas intenciones, el plato no salió como esparaba y casi provoca un incendio.

“Cuando invitás a la mamá y al papá de tu novio a comer un plato que aprendiste en una clase de cocin. #Puede fallar”, expresó la actriz con humor en sus redes sociales al mostrar el momento en que apagaban rápidamente el pequeño foco de fuego que se había generado al cocinar.

El impensado momento terminó con todos los presentes observando la llamarada en la cacerola y luego de extingirla todos terminaron a pura risa por lo sucedido.

Y uno de sus hijos indicó desde Instagram: "Cuando querés impresionar a la familia con una receta y no sale como esperas (la recete no incluía el flambeado)".

Celeste Cid está en pareja con el guionista, actor y director Santiago Korovsky, noviazgo que se confirmó públicamente a fines de enero de 2025.

Embed

Cómo nació el amor de Celeste Cid y Santiago Korovsky

Celeste Cid y Santiago Korovsky están de novios desde principios de 2025; confirmaron su relación mediante publicaciones amorosas en Instagram en enero de ese año.

En julio de 2025, Korovsky relató que su primera cita fue unos meses después de conocerse en una entrega de premios, y que decidieron salir sin celulares para enfocarse el uno en el otro, algo poco común para la era digital.

La pareja, que mantiene un perfil bajo pero con demostraciones de cariño en redes sociales, se muestra muy consolidada y divertida; incluso bromean sobre su relación con gran sentido del humor.

Recientemente, han disfrutado de viajes juntos, como a Grecia y Corrientes, mostrando complicidad y tranquilidad en su relación. Los actores llevan alrededor de 8 meses de noviazgo formal y los comentarios públicos destacan la complicidad, humor y cariño entre ambos.

celeste cid.jpg

     

 

