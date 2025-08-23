Tragedia en Pehuajó: murieron un padre y sus dos hijos tras chocar con un camón

El camión se incendió por completo tras el impacto y quedó reducido a cenizas, aunque el chofer logró salir por sus propios medios sin sufrir heridas.

Un rescate heroico en medio del fuego

Testigos relataron que el incendio del camión fue visible a varios kilómetros. Las llamas cubrieron la totalidad del rodado y amenazaban con propagarse.

En ese contexto, Cristian Fornes, un ex bombero voluntario y trabajador de la Cooperativa Eléctrica local, se convirtió en protagonista del rescate: detuvo su marcha, sacó al camionero entre las llamas y luego colaboró en el auxilio de la mujer sobreviviente, mientras esperaba la llegada de los equipos de emergencia.

Operativo en la ruta y causa judicial

En el lugar trabajaron agentes de la Policía de Seguridad Comunal de Pehuajó, efectivos de Seguridad Vial, miembros de la Policía Científica y Bomberos Voluntarios de Francisco Madero, quienes lograron extinguir el fuego y realizar las pericias correspondientes.

Ambos vehículos fueron secuestrados para avanzar en la investigación. La causa quedó caratulada como “Triple homicidio culposo y lesiones graves culposas”, bajo la intervención del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, titular de la UFI N.º 8 de Pehuajó, perteneciente al Departamento Judicial Trenque Lauquen.

La madre de la familia fue hospitalizada en estado crítico tras el siniestro vial en la Ruta 5.

Otra tragedia en la Ruta 5 a principios de mes

Este no fue el único hecho fatal en la Ruta 5 en lo que va de agosto. A principios de mes, a la altura del partido bonaerense de Mercedes, otra colisión dejó como saldo una joven de 23 años muerta y un hombre de 45 gravemente herido.

En ese episodio, la moto en la que viajaban chocó contra un automóvil que, según algunos testigos, no se detuvo tras el impacto. El caso aún se investiga como posible homicidio culposo y quedó registrado en las cámaras del Centro de Monitoreo de la ciudad.