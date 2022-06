Viviana Canosa describió cuál es el superpoder de Cristina Kirchner: "Hasta con una mirada..."

“Los argentinos estamos acostumbrados a soportar todo, pero el gobierno de Alberto y Cristina es un combo letal. Es el ángel exterminador. No se ponen de acuerdo en nada, se odian, pero aseguran que no se van a separar porque sino vuelve Macri”. “Los argentinos estamos acostumbrados a soportar todo, pero el gobierno de Alberto y Cristina es un combo letal. Es el ángel exterminador. No se ponen de acuerdo en nada, se odian, pero aseguran que no se van a separar porque sino vuelve Macri”.

“A ellos no los une el amor sino el espanto. La verdad que el acto de Alberto fue penoso, sólo se ocupó de adoctrinar chicos, bajar línea. En cambió Cristina que homenajeo a Belgrano con su look. Casi no hablo de Belgrano ni de la bandera, aprovechó para hacer pelota al gobierno del que ella es vicepresidenta”. “A ellos no los une el amor sino el espanto. La verdad que el acto de Alberto fue penoso, sólo se ocupó de adoctrinar chicos, bajar línea. En cambió Cristina que homenajeo a Belgrano con su look. Casi no hablo de Belgrano ni de la bandera, aprovechó para hacer pelota al gobierno del que ella es vicepresidenta”.

“No hay duda que Cristina es la uno, la one. Ella habla y todos salen a contestarle, ella marca el tiempo. Cristina logra que todos bailen a su ritmo, no importa si son propios o ajenos. Cristina está más allá de todo, es mucho más dura con el Gobierno que la oposición”. “No hay duda que Cristina es la uno, la one. Ella habla y todos salen a contestarle, ella marca el tiempo. Cristina logra que todos bailen a su ritmo, no importa si son propios o ajenos. Cristina está más allá de todo, es mucho más dura con el Gobierno que la oposición”.

“Lo de Alberto Fernández confirmando su gabinete me hace acordar al presidente de un club de fútbol confirmando al DT después de perder tres partidos seguidos. Todos sabemos que es mentira, muchos ministros tienen sus días contados. Aparte Cristina los puede rajar hasta con una mirada, con una carta volteó medio gabinete y con un tweet se lo comió a Kulfas en un pancho”. “Lo de Alberto Fernández confirmando su gabinete me hace acordar al presidente de un club de fútbol confirmando al DT después de perder tres partidos seguidos. Todos sabemos que es mentira, muchos ministros tienen sus días contados. Aparte Cristina los puede rajar hasta con una mirada, con una carta volteó medio gabinete y con un tweet se lo comió a Kulfas en un pancho”.

“Si Evita vuelve y se encuentra con Emilio Pérsico que está usando su nombre para afanarle a los pobres les pega tal patada en el orto que lo manda a la estratósfera. Los gerentes de la pobreza son unos chupasangres, le sacan a los que menos tienen”. “Si Evita vuelve y se encuentra con Emilio Pérsico que está usando su nombre para afanarle a los pobres les pega tal patada en el orto que lo manda a la estratósfera. Los gerentes de la pobreza son unos chupasangres, le sacan a los que menos tienen”.

“Ya no se puede más con que el tipo diga una cosa y la mina diga otra, es el gobierno de los dos. Él habla, ella lo contradice, ella habla, él la contradice. Son una vergüenza total. Alberto sabe que sin el apoyo de los movimientos sociales y de los sindicalistas tendríamos un estallido social en 15 minutos. Y como favor con favor se paga, le da la guita de los pobres”. “Ya no se puede más con que el tipo diga una cosa y la mina diga otra, es el gobierno de los dos. Él habla, ella lo contradice, ella habla, él la contradice. Son una vergüenza total. Alberto sabe que sin el apoyo de los movimientos sociales y de los sindicalistas tendríamos un estallido social en 15 minutos. Y como favor con favor se paga, le da la guita de los pobres”.

“El Presidente se mandó un furcio donde quedó en evidencia qué tiene en la cabeza. Viste que muchas veces nos hemos preguntado en estos editoriales y hasta con nuestros invitados, qué tiene Alberto Fernández en la cabeza. Hoy lo dejó clarísimo, tiene porno vintage en la cabeza. Hay que confundirse una organización social con una película porno. Está pensando en una película porno mientras la Argentina se derrumba”. “El Presidente se mandó un furcio donde quedó en evidencia qué tiene en la cabeza. Viste que muchas veces nos hemos preguntado en estos editoriales y hasta con nuestros invitados, qué tiene Alberto Fernández en la cabeza. Hoy lo dejó clarísimo, tiene porno vintage en la cabeza. Hay que confundirse una organización social con una película porno. Está pensando en una película porno mientras la Argentina se derrumba”.

Mirá el editorial de Viviana Canosa