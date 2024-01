La Ciudad reducirá la cantidad de carnavales para que haya menos cortes de tránsito

"Los carnavales son una fiesta tradicional querida por muchos porteños y creemos que se pueden hacer de manera organizada y respetuosa con todos los vecinos de la Ciudad. Por eso vamos a reducir la cantidad que se realizaban y a mover muchos de los puntos de encuentro a lugares que no provoquen cortes de calles ni inconvenientes para los que no quieren participar de estas celebraciones", sostuvo Macri en su cuenta de X (ex Twitter).