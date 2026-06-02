La nueva foto de Loly Antoniale que se filtró y su misteriosa vida lejos de Argentina

"#Lanoticia: La Niña Loly en la madrugada del sábado 30/05 en clase ejecutiva volando hacia Panamá desde el Aeropuerto de Córdoba. Muy simpática y buena onda", precisó la panelista de Puro Show (El Trece) al mostrar la nueva imagen de Loly Antoniale en la actualidad.

Cabe recordar que desde hace años que se alejó del ruido mediático sin dar declaraciones a los medios y también de la actividad en redes sociales, manteniendo su vida privada al resguardo.

loly antoniale foto en avion

La impactante razón por la que Loly Antoniale se alejó del medio tras separarse de Jorge Rial

Se recordó el impactante motivo por el que la modelo Loly Antoniale se habría alejado de todo tras separarse del conductor Jorge Rial en el año 2015.

Fue en el programa El Run Run del espectáculo (Crónica) que se recordó el inquietante motivo por el que la modelo habría desaparecido de los medios de un día para el otro tras separarse del conductor.

“La Niña Loly en un móvil que nos dio con (Carlos) Monti nos dijo que tenía miedo de hablar por miedo a que la deje sin trabajo (por Rial)”, señaló Lío Pecoraro.

Y el conductor agregó: “La Niña Loly nos dijo: no quiero hablar Rial porque tengo miedo que me deje sin trabajo. Y la dejó sin trabajo. Por que él ante cámara dice ‘no la contraten más a Mariana Antoniale’".

"¿Y por qué el termina con Mariana Antoniale? Por Marianela Mirra, porque La Niña Loly le descubre ese coqueteo", cerró Pecoraro sobre la separación del periodista y la modelo, quien luego se alejó del espectáculo local.