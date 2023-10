La desgarradora realidad de Joaquín, el niño pastelero: "Me gustaría poder seguir con mi sueño"

Embed

El sueño de Joaquín, el joven pastelero

Joaquín reveló que comenzó su emprendimiento de pastelería con el objetivo de juntar dinero para poder hacerse una operación en el cuello, donde sufrió quemaduras y le quedaron cicatrices. En tanto, afirmó que la plata para su operación ya la tiene separada en una cuenta bancaria. "Empecé a hacer bizcochuelos a los 6 años y a los 9 empecé con la decoración”, expresó.

“Me gustaría poder seguir con mi sueño, que es lo que a mí tanto me gusta”, agregó y concluyó: “No pienso dejar la pastelería, pienso tomarme como un descanso y después volver”, finalizó.