Si ya viste El Eternauta con Ricardo Darín en Netflix, esta es la nueva serie de los mismos creadores

Una nueva y cautivadora voz surge entonces en internet, una voz mucho más poderosa que cualquier otra porque es capaz de predecir el futuro. El policía Hugo Crussí descubre que tras la voz se encuentra un joven predicador llamado Jonás Flores, pero con su detención provoca que éste se convierta de la noche a la mañana en el líder espiritual del continente.

Augurando la caída del FedSur y la victoria sobre el cambio climático, Jonás hará soñar al pueblo latinoamericano y conseguirá que muchos se unan a su revolución reaccionaria. Mientras tanto, Crussí, perseguido como miembro de la resistencia, se embarcará en una misión suicida para acabar con el tirano, quien habrá previsto el magnicidio y lo estará esperando.

El futuro es nuestro Netflix

Netflix anunció la puesta en marcha de El futuro es nuestro, que reúne a un talentoso equipo de América Latina, tanto delante como detrás de cámara. Una miniserie distópica de ocho episodios basada en la novela The World Jones Made del reconocido escritor estadounidense Philip K. Dick, siendo esta la primera adaptación audiovisual de una obra del autor en español.

Con el director y guionista Mateo Gil (Pedro Páramo, Los favoritos de Midas) como showrunner, la serie será dirigida por los directores brasileños Vicente Amorim (Senna), Daniel Rezende (O Filho de Mil Homens) y el argentino Jesús Braceras (Barrabrava). Será producida por K&S Films (El Eternauta) y Electric Shepherd Productions (El hombre en el castillo), la productora del patrimonio de Philip K. Dick.

Aunque todavía no existe un tráiler oficial, sí trascendió que el tono visual combinará atmósferas densas, cielos saturados, arquitectura gris y un diseño que evoque vigilancia permanente. La producción tendrá ocho episodios y, como ocurre con casi todas las adaptaciones de Philip K. Dick, tomará libertades narrativas para acercar la historia al público moderno. Los creadores ya habían experimentado este método y entienden la importancia de actualizar tramas sin perder su espíritu original.

El equipo creativo detrás de El futuro es nuestro

Para llevar a cabo El futuro es nuestro se ha reunido a algunos de los técnicos y artistas más reconocidos de Latinoamérica, entre ellos: los directores de fotografía Adrián Teijido (Ainda Estou Aqui), Luis Sansans (Narcos, Narcos México); el diseñador de producción Carlos Y Jacques (Pedro Páramo); el director de arte Julián Romera (El Eternauta); los productores Micky Buye, Matías Mosteirín, Diego Copello, Emiliano Torres y Analía Castro (responsables de El Eternauta, entre otras producciones argentinas), con Isa Dick Hackett, hija del autor, también como productora ejecutiva.

Y con un equipo de guionistas liderado por Mateo Gil con Laura Santullo, Camila Brugés Gómez (Cien años de soledad) y Kyzza Terrazas. Todos ellos, junto a un ensamble de actores y actrices de América Latina encabezado por Enzo Vogrincic (La sociedad de la nieve), Emiliano Zurita (Nadie nos vio partir), Delfina Chaves (Máxima), Marleyda Soto (Cien años de soledad) y Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido), entre muchos otros, le darán vida a esta historia.

Cuándo se estrenará El futuro es nuestro en Netflix

La fecha de estreno aún no fue anunciada. Lo único confirmado es que el proyecto se encuentra en desarrollo. Netflix suele revelar los calendarios oficiales con poca anticipación, por lo que podría sorprender con un lanzamiento más cercano de lo previsto.