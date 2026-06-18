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La fuerte denuncia de Abril Duhalde, sobrina nieta de Eduardo Duhalde, tras un violento episodio con un taxista

Abril Duhalde fue a trabajar a la costa y se cruzó con un violento episodio y todo quedó grabado por la modelo, quien vivió el tenso momento junto a su madre.

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Cómo fue la agresión de un taxista a la Miss Universo de CABA en Mar del Plata. (Foto: captura)

Cómo fue la agresión de un taxista a la Miss Universo de CABA en Mar del Plata. (Foto: captura)

Un violento episodio ocurrido en Mar del Plata generó repercusión en las redes sociales luego de que Abril Duhalde, actual Miss Universo CABA y sobrina nieta del ex presidente Eduardo Duhalde, denunciara haber sido víctima de agresiones, insultos y amenazas por parte de un taxista. La joven de 23 años aseguró que realizó una denuncia penal y compartió un video del momento que rápidamente se viralizó.

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Según relató en su cuenta de TikTok, donde reúne cerca de 80 mil seguidores, todo ocurrió cuando llegó a Mar del Plata junto a su madre. Tras arribar a la terminal de ómnibus y escuchar comentarios sobre los conflictos existentes entre taxistas y conductores de aplicaciones de transporte, ambas decidieron optar por un taxi tradicional para trasladarse hasta el hotel.

Sin embargo, el viaje comenzó a tornarse incómodo desde los primeros minutos. De acuerdo con el testimonio de la joven en A24, el conductor adoptó una actitud hostil mientras ellas conversaban durante el trayecto. “Empezó a manejar de manera brusca, haciendo maniobras peligrosas y generando una situación muy incómoda”, explicó Duhalde primero en le video de sus redes y luego en la entrevista con Horacio Cabak.

La situación se agravó al llegar al destino. Pagó el viaje mediante una transferencia, pero el conductor se quejó porque había una diferencia a su favor pese que el reloj del auto marcaba 6 mil pesos y él reclamaba 8 mil. Sin ánimo de discutir, la modelo le pidió a su madre que le compartiera datos móviles para completar la operación, pero el chofer comenzó incrementó la violencia verbal sobre ella.

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“Me decía que seguramente tenía un iPhone Pro Max, pero que tenía que pedir datos prestados. También me discriminó por mi forma de hablar, tratándome de ‘cheta’ y ‘soberbia’”, denunció. A pesar de lograr concretar el pago mediante efectivo para salir rápido de la situación, el conflicto escaló cuando la madre de Abril descendió del vehículo para retirar las valijas.

Según contó en A24, la modelo agregó: “Yo estaba paralizada del miedo. Me insultaba constantemente y me apuraba para que hiciera otra transferencia”, sostuvo. La joven relató que el hombre comenzó a lanzar una serie de agravios verbales. “Me decía mogólica, boba, monga, infeliz. Estaba completamente sacado”, afirmó.

Las imágenes que difundió muestran parte de la discusión y, según denunció, también registran el momento en que el taxista tomó una de sus pertenencias y la arrojó al suelo. Además, aseguró que cuando bajó del vehículo continuó insultándola, amenazándola e incluso le lanzó una campera encima.

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Abril Duhalde, Miss Universo CABA, denunció la agresión de un taxista en Mar del Plata: el video (Foto: TikTok / abruduhalde)

Abril Duhalde, Miss Universo CABA, denunció la agresión de un taxista en Mar del Plata: el video (Foto: TikTok / abruduhalde)

La denuncia contra el taxista

Tras el episodio, Abril Duhalde decidió acudir a la Justicia para formalizar una denuncia penal y reclamar que se investigue la conducta del conductor. “Se la agarró conmigo específicamente. Esta persona no está en condiciones de transportar pasajeros. Nadie debería sentirse intimidado, discriminado o amenazado por alguien que tiene la responsabilidad de trasladarlo de manera segura”, expresó.

La modelo también destacó que logró atravesar la situación gracias al acompañamiento de su madre y de varias personas que presenciaron la escena y se acercaron para ayudarla. “No puedo dejar de pensar qué hubiera pasado si mi mamá no estaba conmigo y si la gente no intervenía. Ya hice la denuncia correspondiente para que esto no vuelva a pasarle a ninguna mujer”, concluyó.

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