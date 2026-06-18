La fuerte denuncia de Abril Duhalde, sobrina nieta de Eduardo Duhalde, tras un violento episodio con un taxista

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“Me decía que seguramente tenía un iPhone Pro Max, pero que tenía que pedir datos prestados. También me discriminó por mi forma de hablar, tratándome de ‘cheta’ y ‘soberbia’”, denunció. A pesar de lograr concretar el pago mediante efectivo para salir rápido de la situación, el conflicto escaló cuando la madre de Abril descendió del vehículo para retirar las valijas.

Según contó en A24, la modelo agregó: “Yo estaba paralizada del miedo. Me insultaba constantemente y me apuraba para que hiciera otra transferencia”, sostuvo. La joven relató que el hombre comenzó a lanzar una serie de agravios verbales. “Me decía mogólica, boba, monga, infeliz. Estaba completamente sacado”, afirmó.

Las imágenes que difundió muestran parte de la discusión y, según denunció, también registran el momento en que el taxista tomó una de sus pertenencias y la arrojó al suelo. Además, aseguró que cuando bajó del vehículo continuó insultándola, amenazándola e incluso le lanzó una campera encima.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-w6La6u1781801126900-1781801504 Abril Duhalde, Miss Universo CABA, denunció la agresión de un taxista en Mar del Plata: el video (Foto: TikTok / abruduhalde)

La denuncia contra el taxista

Tras el episodio, Abril Duhalde decidió acudir a la Justicia para formalizar una denuncia penal y reclamar que se investigue la conducta del conductor. “Se la agarró conmigo específicamente. Esta persona no está en condiciones de transportar pasajeros. Nadie debería sentirse intimidado, discriminado o amenazado por alguien que tiene la responsabilidad de trasladarlo de manera segura”, expresó.

La modelo también destacó que logró atravesar la situación gracias al acompañamiento de su madre y de varias personas que presenciaron la escena y se acercaron para ayudarla. “No puedo dejar de pensar qué hubiera pasado si mi mamá no estaba conmigo y si la gente no intervenía. Ya hice la denuncia correspondiente para que esto no vuelva a pasarle a ninguna mujer”, concluyó.