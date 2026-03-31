Causa AFA: citan a indagatoria al dueño de Sur Finanzas por presunto lavado de dinero

La declaración indagatoria será determinante para definir el alcance de la supuesta organización y evaluar los próximos pasos procesales.

Nuevos audios bajo análisis

En paralelo, en los últimos días se difundieron audios que quedaron incorporados a la causa y que mencionan directamente a Vallejo. Las grabaciones, atribuidas a Juan Pablo Beacon y al empresario Fabián Saracco, cercano al entorno del tesorero de la AFA Pablo Toviggino, contienen críticas hacia el financista.

En uno de los fragmentos, Saracco hace referencia a una reunión en Madrid con una autoridad de la Comisión Nacional de Valores, quien le habría anticipado que Sur Finanzas estaba próxima a perder la licencia para operar en el país.

En esa conversación ambos cuestionan la estructura de la firma y se preguntan cómo una financiera con pocos años en el mercado y una cartera limitada de clientes logró convertirse en sponsor de la Selección argentina y de torneos locales. “Cae por su propio peso, hermano. Está claro de que cuando uno no es prolijo, terminan pasando estas cosas”, se escucha en uno de los audios atribuidos a Saracco.

Otro tramo resulta aún más directo, cuando Beacon afirma que ya existían advertencias previas sobre el empresario. “Tené cuidado que es un chanta”, señala que le habían dicho, en referencia a Vallejo.

Las grabaciones también reflejan preocupación por el avance del escándalo y las posibles consecuencias judiciales. En ese marco, los participantes hablan de reunirse para definir una estrategia frente a la situación. Los audios, que serían de fines de 2025, sugieren que anticipaban el impacto del caso.

Por último, otro fragmento menciona la “desprolijidad” del financista y alude a su estilo de vida. En particular, se hace referencia a que circulaba en una Ferrari negra, lo que, según se escucha en la conversación, podía exponer eventuales maniobras irregulares en el manejo de fondos.