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Causa AFA: citan a indagatoria al dueño de Sur Finanzas por presunto lavado de dinero

Ariel Vallejo deberá declarar el 5 de mayo acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.

Causa AFA: citan a indagatoria al dueño de Sur Finanzas por presunto lavado de dinero

El titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria el próximo 5 de mayo, acusado de liderar una presunta asociación ilícita orientada al lavado de dinero. La causa pone el foco en movimientos financieros bajo sospecha dentro de su empresa, que mantendría vínculos con la AFA y con su titular, Claudio “Chiqui” Tapia.

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Allanamientos en la sede de AFA de Viamonte y el predio de Ezeiza. (Foto: NA)

Será la primera vez que Vallejo declare ante el juez federal Luis Armella, quien investiga la posible existencia de una red que habría cometido distintos delitos. De acuerdo con la fiscalía, el financista habría diseñado una estructura operativa a través de Sur Finanzas, con actividades que abarcarían desde operaciones con criptomonedas hasta el funcionamiento interno de la firma.

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la compañía por utilizar monotributistas presuntamente falsos y sociedades apócrifas que habrían canalizado miles de millones de pesos sin respaldo económico real.

El expediente también incluye a otros involucrados, entre ellos la madre de Vallejo y la tesorera de la empresa, Micaela Sánchez, acusada de obstaculizar la investigación. Según la fiscalía, habría intentado ocultar pruebas al entregar una computadora a un técnico informático, que podría haber sido utilizada para eliminar información relevante.

La declaración indagatoria será determinante para definir el alcance de la supuesta organización y evaluar los próximos pasos procesales.

Nuevos audios bajo análisis

En paralelo, en los últimos días se difundieron audios que quedaron incorporados a la causa y que mencionan directamente a Vallejo. Las grabaciones, atribuidas a Juan Pablo Beacon y al empresario Fabián Saracco, cercano al entorno del tesorero de la AFA Pablo Toviggino, contienen críticas hacia el financista.

En uno de los fragmentos, Saracco hace referencia a una reunión en Madrid con una autoridad de la Comisión Nacional de Valores, quien le habría anticipado que Sur Finanzas estaba próxima a perder la licencia para operar en el país.

En esa conversación ambos cuestionan la estructura de la firma y se preguntan cómo una financiera con pocos años en el mercado y una cartera limitada de clientes logró convertirse en sponsor de la Selección argentina y de torneos locales. “Cae por su propio peso, hermano. Está claro de que cuando uno no es prolijo, terminan pasando estas cosas”, se escucha en uno de los audios atribuidos a Saracco.

Otro tramo resulta aún más directo, cuando Beacon afirma que ya existían advertencias previas sobre el empresario. “Tené cuidado que es un chanta”, señala que le habían dicho, en referencia a Vallejo.

Las grabaciones también reflejan preocupación por el avance del escándalo y las posibles consecuencias judiciales. En ese marco, los participantes hablan de reunirse para definir una estrategia frente a la situación. Los audios, que serían de fines de 2025, sugieren que anticipaban el impacto del caso.

Por último, otro fragmento menciona la “desprolijidad” del financista y alude a su estilo de vida. En particular, se hace referencia a que circulaba en una Ferrari negra, lo que, según se escucha en la conversación, podía exponer eventuales maniobras irregulares en el manejo de fondos.

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