Wanda Nara fulminó a la China Suárez y expuso los fragmentos que faltan en el video filtrado

Al explicar qué habría desencadenado su reacción, la conductora sostuvo: “Tengo sangre que corre por mis venas y la verdad que, al ver toda la situación con la que me encontré, al ver a una persona adulta manipular e intentar cambiar las ideas a una menor, ahí sí que no me pude controlar”.

Además, Wanda afirmó que la grabación difundida no incluye todo lo que dijo durante el enfrentamiento. “No me acordaba de que había dicho todo eso. Lo que sí es que falta más, dije más cosas. Cortaron, editaron y filmaron”, remarcó.

También cuestionó que se hubiera registrado ese momento: “En un momento de semejante angustia, descontrol e incertidumbre, mirá si me voy a poner a filmar. Admiro a esta gente que sea tan fría y frívola”.

Qué dijo Wanda Nara sobre los fragmentos que faltan en el video con la China Suárez

Al referirse a los fragmentos que, según su versión, no se conocieron, Wanda expresó: “Lo que falta son situaciones relacionadas a su vida que no tengo ganas de exponer”. Además, marcó distancia con la actriz: “Con la China no compartimos los mismos códigos, valores”.

La conductora también explicó qué haría ante una eventual presentación judicial por los insultos que quedaron registrados. “Si me denuncia, voy a pedir que presente el video entero, su celular. Que muestre todo lo que grabaron”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó la actitud de quienes registraron el enfrentamiento: “Una persona que está predispuesta a grabar se predispone de otra manera”.

Según la versión de Wanda, el comienzo de la grabación incluiría una situación que habría provocado su reacción. “Está cortado al inicio, cuando da órdenes a un menor de qué decir y qué no”, acusó a la China.

Por último, explicó su enojo: “Eso generó en mí un ataque”, expresó. Y agregó: “No se puede censurar a un menor y a un niño que quiere hablar”.

Y concluyó sobre el supuesto fragmento omitido por la otra parte: "Sacan la parte que digo que no era digno obligar o mentir a dos criaturas. Quiero criar chicos libres".