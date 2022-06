La preocupante frase de Franco Rinaldi tras ser operado: "A veces me canso de..."

Según explicó Viviana Canosa, Franco Rinaldi se cayó de su vehículo cuando se disponía a ingresar al estudio televisivo. El panelista Carlos Campolongo se dirigió hacia la sala donde el politólogo estaba siendo asistido.

“Está dolorido, se golpeó la rodilla, está bien”, aseguró Campolongo, y agregó: “Ya llamaron para que venga la atención, para que le hagan rayos y lo internen”.

Ahora, en su cuenta de Twitter publicó un duro mensaje acerca de la osteogénesis imperfecta, un trastorno genético que lo hace más vulnerable ante cualquier “error mínimo”.

Franco Rinaldi se fracturó la rodilla antes de llegar al canal A24 para dialogar con Viviana Canosa, cuando se lesionó. “Fue un accidente como tuve cientos en mi vida en el cual alguien con la mejor buena voluntad quiere ayudarme y un error mínimo, casi una fatalidad, me cuesta muy caro”, escribió el consultor.

En ese sentido, explicó: “Mi descenso del auto había sido totalmente normal y sin inconvenientes”. “Estos eventos desafortunados me pasaron muchas veces y seguramente habrá más en el futuro. Como siempre, trataré de recuperarme lo mejor y antes posible”, remarcó.

Por otro lado, el politólogo aclaró que no tiene un cuidador ni anda acompañado todo el tiempo: “Tampoco es verdad que si me tocan me fracturo. Es una exageración que aún cuando esté cargada de buena leche no me sirve y no me reconforta que se diga públicamente algo que además es falso”.

“Hace 20 años que vivo solo, me sostengo y he dado unas cuantas vueltas por el mundo, casi siempre, solo. Por eso, más allá de las buenas o malas intenciones, me parece importante ser bien preciso y me siento con derecho a censurar exageraciones sobre mi real fragilidad ósea”, manifestó Franco Rinaldi.

“No hace mucho un médico del Italiano después de sacarme un yeso por una fractura en la mano, me dijo: ‘Nos vemos en tu próxima fractura’. La fuerza consiste en la voluntad de luchar y recuperarse. Por eso me siento fuerte. Sin embargo, a veces estoy cansado de volver a empezar”, concluyó.

Quién es Franco Rinaldi

Franco Rinaldi es licenciado en Ciencias Políticas recibido en la Universidad de Buenos Aires. Además es periodista y consultor en temas de aviación comercial. En las últimas elecciones legislativas integró la lista de Republicanos Unidos, el frente liberal de Ricardo López Murphy en la Ciudad de Buenos Aires, pero no logró conseguir los votos necesarios para seguir en carrera.