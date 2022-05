Entre lágrimas, Franco Rinaldi aseguró que "se hizo una utilización política" del accidente

La palabra de Franco Rinaldi en A24

El politólogo le explicó a Viviana Canosa que había podido hablar con la madre de la delivery y destacó que “no pasó nada de extrema gravedad”. Entre lágrimas, Rinaldi aseguró que hoy se hizo una masacre y una utilización política de un accidente”.

En tal sentido, lamentó que “estas situaciones son oportunidades para los tiburones que quieren sacarle el jugo”. “Mientras nosotros estábamos en la comisaría, a las 7 de la mañana ya habían armado la historia paralela: yo era un feroz atacante, Tetaz estaba borracho y me cambio el lugar en el asiento y hasta consiguieron un testigo que dijo que ‘había tres personas en el auto’”, denunció el ex candidato de Juntos por el Cambio.

“No puede ser gratis mentirle y arruinarle la vida a la gente”, manifestó y recibió la solidaridad de Viviana Canosa y los invitados de “Viviana con Vos”, el peluquero Fabio Cuggini y el actor Marcelo Mazzarello.

Los ataques a Franco Rinaldi

El referente del partido que encabeza Ricardo López Murphy, aseguró que los ataques fueron “una factura del kirchnerismo hacia mi persona”. “Hoy cuestionaban mi derecho a manejar los referentes de los derechos, a mi me han hecho denuncias penales, me dicen ‘enano liberal’, los inclusivos me dicen ‘enano liberal’”, criticó.

Por último, Franco Rinaldi destacó que “hay que ser muy prudente porque esto le puede pasar a cualquiera”.