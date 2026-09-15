La jugada del padre de Tini Stoessel que casi la desestabiliza en plena gira: "Ella lo sintió como..."

Pero, según agregó el panelista, desde el entorno de la artista existiría una interpretación concreta sobre quién habría tomado la decisión que terminó provocando el inconveniente. “Desde el entorno de Tini dicen que lo decidió el socio del padre”, señaló.

En ese contexto, Riva Roy explicó cómo habría reaccionado la cantante frente a lo ocurrido y utilizó una particular expresión para describir el sentimiento que le habría generado la situación. “Ella siente que es una mojada de oreja. Se quejó y pasó eso”, resumió el periodista.

El conflicto familiar y empresarial que atraviesan Tini Stoessel y Alejandro Stoessel también fue analizado en el programa por Mauricio D’Alessandro, quien se refirió específicamente a la demora en la presentación de la documentación que Martina Stoessel le habría solicitado a su padre.

El abogado explicó que este tipo de procesos vinculados a la rendición de cuentas cuentan con distintas etapas y sostuvo que, mientras se desarrolla la primera instancia, existen determinados movimientos que pueden favorecer la posición de quien debe entregar la documentación.

“Los juicios de rendición de cuentas tienen dos partes. La primera es, ‘decime todos los papeles que tenés míos y mostrame todas las cuentas’. Mientras eso ocurre no se puede iniciar formalmente en qué gastaste la plata. Con eso él va mejorando su posición. Muestra buena voluntad y demora la segunda parte”, explicó D’Alessandro.

Luego, el abogado fue todavía más contundente al interpretar la estrategia detrás de la situación y diferenciarla de una cuestión estrictamente relacionada con la estructuración del patrimonio.

“Es táctica. Ya no es un problema de abogados que se ocupan de estructuración de patrimonio. Son de abogados mañeritos de comercial”, sostuvo Mauricio D’Alessandro al analizar el conflicto que involucra a la cantante y a su padre.

Finalmente, en medio de las distintas versiones que circulan alrededor de la relación profesional entre Tini y Alejandro Stoessel, también trascendió la firme decisión del padre de la cantante en este complejo escenario: “No se le va a dar a Tini el control de las empresas...”, aseguró el letrado, dejando planteada una nueva arista dentro de la disputa que mantiene enfrentados a padre e hija.

Cuál fue la sincera confesión de Tini Stoessel en pleno recital

Tini Stoessel protagonizó un momento de profunda emoción durante su regreso a los escenarios de El Salvador, donde retomó su show de Futttura tras la suspensión del recital previsto para el sábado.

En medio de la presentación, la cantante decidió frenar el espectáculo para abrirse frente a sus fanáticos y hablar sobre uno de los períodos más complejos de su vida. Con especial sinceridad, contó que continúa acompañada por profesionales de la salud mental.

Mientras interpretaba canciones de Un mechón de pelo, el álbum donde plasmó distintas experiencias dolorosas, Tini se refirió directamente al diagnóstico que recibió y al tratamiento que todavía sostiene.

“Yo pasé por un proceso que se llama depresión, diagnosticada, y a día de hoy sigo con psiquiatra”, expresó desde el escenario.

La artista también remarcó la importancia que tuvieron sus vínculos más cercanos durante ese proceso y aseguró que sigue contando con el acompañamiento de profesionales y personas de confianza.

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“A día de hoy sigo con psicóloga. A día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo, también, que me acompaña hace muchos años”, sostuvo.

Además, Tini tuvo un reconocimiento especial para sus seguidores por el cariño que recibió durante los momentos más difíciles. “Y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselo”, manifestó, visiblemente movilizada.

Finalmente, destacó cómo el dolor puede convertirse en aprendizaje y dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares: “Si este álbum o cualquiera de las canciones les acompañó o les está acompañando en alguno de esos procesos, quiero que sepan que no están solos”.