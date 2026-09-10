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¿La IA amenaza los empleos en Argentina?: un estudio revela la verdadera cifra de vacantes que piden esa habilidad

Un estudio de la UBA analizó más de 1,2 millones de ofertas laborales de Argentina, Brasil, Colombia y México. El informe reveló que las habilidades vinculadas a la inteligencia artificial aún tienen una baja demanda y que, cuando son requeridas, aparecen combinadas con competencias técnicas y socioemocionales

Marina Jiménez Conde
por Marina Jiménez Conde |
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Un estudio de la UBA sobre las ofertas laborales y las habilidades en IA. (Foto: archivo).

Un estudio de la UBA sobre las ofertas laborales y las habilidades en IA. (Foto: archivo).

La llegada de la inteligencia artificial es un tema que preocupa por el impacto que pueda llegar a tener en el mercado laboral. Pero un estudio que analizó la oferta de empleos en Argentina, Brasil, Colombia y México concluyó que las habilidades en IA aparecen en una proporción poco significativa en las vacantes, que van del 0,6% al 3,1%. Además, en aquellos trabajos donde se requiere ese tipo de competencias se solicitan combinadas junto a habilidades técnicas y socioemocionales.

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Así lo establece el trabajo “Digitalización e inteligencia artificial en América Latina: la demanda empresarial de habilidades de IA, técnicas y blandas” elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El estudio analizó más de 1,2 millones de avisos de empleo en los cuatro países latinoamericanos, publicados entre diciembre de 2025 y junio de 2026.

Las habilidades técnicas tradicionales y socioemocionales dominan las búsquedas laborales en los cuatro países analizados, mientras que las competencias vinculadas a la inteligencia artificial todavía tienen una presencia reducida. (Imagen: A24.com).

Las habilidades técnicas tradicionales y socioemocionales dominan las búsquedas laborales en los cuatro países analizados, mientras que las competencias vinculadas a la inteligencia artificial todavía tienen una presencia reducida. (Imagen: A24.com).

El análisis de esas publicaciones determinó que la IA aún aparece en una proporción muy reducida de las vacantes. Argentina encabeza los cuatro países con un 3,1% de ofertas relacionadas a esas habilidades, seguido por Brasil (1,1%), Colombia (0,7%) y México (0,6%).

Como contrapartida, entre los hallazgos más importantes se encuentra que en la gran mayoría de los anuncios al menos se demanda una habilidad no relacionada con la IA. El 92,1% en Argentina, el 86,1% en Colombia, el 85,6% en Brasil y el 84,9% en México.

También hay una presencia importante de ofertas laborales que solicitan habilidades blandas o socioemocionales: en Argentina, un 74,1%; en Colombia, un 67,3%; en Brasil, un 77,6%; y en México, un 72,6%.

Una de las conclusiones del trabajo es que las empresas siguen en la búsqueda de habilidades técnicas tradicionales junto a habilidades socioemocionales. La directora del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del Instituto Interdisciplinario de Economía Política y una de las investigadoras a cargo del estudio, Roxana Maurizio, planteó que el hallazgo es "muy potente" en términos de formación laboral.

En diálogo con A24.com, Maurizio advirtió a "los programas de formación" sobre la necesidad de adaptar los trayectos educativos: "Las empresas no piden justamente una habilidad en particular, sino un conjunto multidimensional", subrayó.

El trabajo revela otro dato en esa misma dirección porque en los casos de empleos donde se requirieron habilidades de IA, éstas se solicitaron en conjunto a habilidades técnicas o socioemocionales. Entonces, por el momento, cuando aparece en búsquedas la IA lo hace asociada a perfiles laborales y no reemplaza las competencias específicas de cada ocupación.

El documento encuentra que tanto el estudio como la experiencia aparecen como complementos buscados y no son elementos sustitutos entre sí. "Es un contexto donde el 80% de los posteos piden experiencia y además se correlaciona positivamente con el nivel educativo. Para los jóvenes es un desafío muy importante", observó la investigadora del Conicet.

"La gran mayoría pide experiencia pero ademán pide un nivel educativo medio o alto. Es otro síntoma de dificultad para un grupo muy importante de personas que no lograron un nivel educativo al menos medio, o para los jóvenes que no tienen experiencia y están entrando al mercado de trabajo", advirtió Maurizio.

Argentina y la demanda de habilidades IA

Según el trabajo, de los cuatro países latinoamericanos Argentina es donde más creció la demanda de habilidades relacionadas a la IA. Como ya se mencionó, en el país se encuentran 3,1% de ofertas vinculadas a esas competencias mientras Brasil tiene un 1,1%, Colombia, un 0,7% y México un 0,6%.

Además, en la comparación entre el período 2017-2022 y 2026, realizada únicamente sobre portales tradicionales de empleo para garantizar la comparabilidad de los datos, Argentina fue el país donde más aumentó la presencia de habilidades vinculadas con la IA: pasó del 0,6% al 2,6% de los avisos, una suba de 2 puntos porcentuales (p.p.). Pero el resto de los tres países mantuvieron prácticamente los mismos datos: Brasil se encontraba en 2017-2022 con 0,6% de los avisos y pasó a 0,8% (+0,2 p.p.); y México de en 0,3% a 0,5% (0,2 p.p.). Colombia incluso tuvo un retroceso de 0,4 p.p., de los 0,9% de 2017 a 2022, a 0,5% en 2026.

Argentina fue el país donde más creció la demanda de habilidades vinculadas a la inteligencia artificial en los portales tradicionales de empleo: pasó del 0,6% de los avisos en 2017-2022 al 2,6% en 2026. (Imagen: A24.com).

Argentina fue el país donde más creció la demanda de habilidades vinculadas a la inteligencia artificial en los portales tradicionales de empleo: pasó del 0,6% de los avisos en 2017-2022 al 2,6% en 2026. (Imagen: A24.com).

Maurizio reconoció que el crecimiento de las búsquedas relacionadas a la IA "parece ser más importante en la Argentina" que en los otros países analizados, pero matizó en que "partimos de cero".

"Partimos de un valor muy bajo y sigue siéndolo. Más allá de ese aumento, todavía respecto del 80%-90% (de la solicitud de habilidades técnicas), 3% sigue siendo totalmente bajo", explicó sobre el aumento en las búsquedas de competencias de IA en comparación con las otras aptitudes demandadas.

Sobre la preocupación por la posible sustitución de los puestos de trabajo por la inteligencia artificial, Maurizio remarcó que en el trabajo está aclarado que se mira "la complementariedad entre fuerza de trabajo e IA".

"Si se sustituyó completamente un puesto laboral, la vacante no se está abriendo y no lo estamos viendo", remarcó.

Marina Jiménez Conde
Por Marina Jiménez Conde
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En pocas palabras

  • IA en el mercado laboral: Un estudio de la UBA analizó 1,2 millones de ofertas y concluyó que la demanda de habilidades en IA aún es baja.
  • Contexto en Argentina: El país lidera la demanda de habilidades de IA (3,1%), pero estas se piden combinadas con competencias técnicas y socioemocionales.
  • Formación y empleo: Las empresas buscan un conjunto multidimensional de habilidades, priorizando experiencia y nivel educativo junto a competencias específicas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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