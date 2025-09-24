En vivo Radio La Red
Deportes
Policía
Lanús
Violencia en el fútbol

Lamentable: los videos de cómo la policía de Brasil golpeó a los hinchas de Lanús en el Maracaná

Lanús empató con Fluminense y pasó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Pero como siempre, el hecho deportivo, importante para el club argentino, quedó ensombrecido por la habitual violencia de la policía contra los hinchas

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Postal triste y repetida. Incidentes de la policía con hinchas argentinos en un partido de la Conmebol. (Foto. Captura de TV)

Postal triste y repetida. Incidentes de la policía con hinchas argentinos en un partido de la Conmebol. (Foto. Captura de TV)

No por repetida, la noticia deja de ser preocupante. Cada vez que un equipo argentino se presenta a jugar en Brasil hay que prestar atención tanto a lo que pasa en el campo de juego y en las tribunas. En la cancha, lo importante es que Lanús empató con Fluminense y es semifinalista en la Copa Sudamericana.

Leé también Se sortearon los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025: quiénes son los rivales de los equipos argentinos
(Christian Alvarenga/Getty Images)

Pero lo grave, volvió a darse en las tribunas. La policía carioca - como es una mala costumbre - emprendió a palazos, empujones y golpes contra los hinchas del club argentinos.

Los choques ocurrieron principalmente en el entretiempo del encuentro. En ese momento, las fuerzas de seguridad ingresaron al sector de la tribuna visitante, donde estaban los hinchas del Granate, con uso de palos, gas pimienta y balas de goma.

Como es habitual, se produjeron momentos de corridas y forcejeos y algunos hinchas desesperados, alejándose de los efectos del aerosol irritante de los uniformados. Pese a que no había muchos hinchas del club granate, el desorden fue importante. A punto tal, que la reanudación del segundo tiempo tuvo una demora.

Embed

Un partido con dos resultados: en el campo de juego y en las tribunas

Es como si la Conmebol diera por sentado que cada vez que un equipo argentino juega en Brasil, los hinchas deben viajar resignados: saben que los espera la policía y la van a pasar mal. No importa si se trata de barras bravas o simples simpatizantes. Algo sucederá en algún momento que provocará la brutal acción de la policía.

Y la violencia en las tribunas, enturbia lo que debe ser, simplemente, un partido de fútbol. En el Maracaná, un atractivo partido como Fluminense y Lanús, tuvo que esperar que se calmara la situación en las tribunas para que pudiera arrancar el segundo tiempo.

hinchas y jugadores de Lanús
Los jugadores de Lanús, no pueden concentrarse en el partido. Los hinchas sufren la violencia de la policía. (foto: A24.com)

Los jugadores de Lanús, no pueden concentrarse en el partido. Los hinchas sufren la violencia de la policía. (foto: A24.com)

Hinchas argentinos heridos

Es llamativo que la violencia siempre "sea" de un solo lado. La policía brasileña arremete invariablemente contra los hinchas argentinos. No importa que sea la Sudamericana o la Libertadores. Clubes grandes o de mediana convocatoria. Este martes por la noche, el árbitro se demoró 20 minutos hasta que la policía le dio la autorización para reanudar el juego. Lamentable.

Pero igual, en cuanto comenzó a jugarse, regresaron los inconvenientes con la policía. A tal punto, que el jugador Izquierdoz, corrió por el campo de juego para recriminar la violenta actitud a los agentes.

hinchas de lanus
Los hinchas de Lanús parecen pedir que se calmen a los efectivos policiales. (Foto: Gentileza X)

Los hinchas de Lanús parecen pedir que se calmen a los efectivos policiales. (Foto: Gentileza X)

En un momento, todos los jugadores y el cuerpo técnico no pudieron abstraerse de lo que sucedía en la cancha. De a poco, el centro de a atención regresó al campo de juego. Y ahí, Lanús terminó de dar un paso muy importante. El granate llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Pero lo más grave sigue sin solución. Un partido de fútbol en Brasil, con equipos argentinos, parece un campo de entrenamiento para la violencia de la policía. Mientras tanto, la Conmebol mira para otro lado. O está en el "Bar", con "B".

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
