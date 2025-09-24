Lamentable: los videos de cómo la policía de Brasil golpeó a los hinchas de Lanús en el Maracaná

Embed

Un partido con dos resultados: en el campo de juego y en las tribunas

Es como si la Conmebol diera por sentado que cada vez que un equipo argentino juega en Brasil, los hinchas deben viajar resignados: saben que los espera la policía y la van a pasar mal. No importa si se trata de barras bravas o simples simpatizantes. Algo sucederá en algún momento que provocará la brutal acción de la policía.

Y la violencia en las tribunas, enturbia lo que debe ser, simplemente, un partido de fútbol. En el Maracaná, un atractivo partido como Fluminense y Lanús, tuvo que esperar que se calmara la situación en las tribunas para que pudiera arrancar el segundo tiempo.

hinchas y jugadores de Lanús Los jugadores de Lanús, no pueden concentrarse en el partido. Los hinchas sufren la violencia de la policía. (foto: A24.com)

Hinchas argentinos heridos

Es llamativo que la violencia siempre "sea" de un solo lado. La policía brasileña arremete invariablemente contra los hinchas argentinos. No importa que sea la Sudamericana o la Libertadores. Clubes grandes o de mediana convocatoria. Este martes por la noche, el árbitro se demoró 20 minutos hasta que la policía le dio la autorización para reanudar el juego. Lamentable.

Pero igual, en cuanto comenzó a jugarse, regresaron los inconvenientes con la policía. A tal punto, que el jugador Izquierdoz, corrió por el campo de juego para recriminar la violenta actitud a los agentes.

hinchas de lanus Los hinchas de Lanús parecen pedir que se calmen a los efectivos policiales. (Foto: Gentileza X)

En un momento, todos los jugadores y el cuerpo técnico no pudieron abstraerse de lo que sucedía en la cancha. De a poco, el centro de a atención regresó al campo de juego. Y ahí, Lanús terminó de dar un paso muy importante. El granate llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Pero lo más grave sigue sin solución. Un partido de fútbol en Brasil, con equipos argentinos, parece un campo de entrenamiento para la violencia de la policía. Mientras tanto, la Conmebol mira para otro lado. O está en el "Bar", con "B".