Largas filas en ANSES por el nuevo sistema para viajar gratis: cómo es el trámite para personas con discapacidad

Transporte gratis: qué cambia desde este viernes

El nuevo mecanismo está destinado a las personas que poseen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y consiste en asociar ese documento a una tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario.

De esta manera, el descuento del 100% se aplicará automáticamente al momento de viajar.

Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que el nuevo sistema no reemplaza al anterior. Quienes lo prefieran podrán seguir utilizando el método tradicional y presentar el CUD en formato físico o digital desde la aplicación Mi Argentina para viajar sin cargo. Ambos sistemas convivirán.

Qué es el CUD (Certificado único de discapacidad) Qué es el CUD (Certificado único de discapacidad)

Quiénes pueden acceder al beneficio

La medida alcanza a:

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Usuarios que tengan una tarjeta SUBE registrada a su nombre.

Beneficiarios cuyo certificado contemple la necesidad de un acompañante, quien también tendrá cobertura del viaje gratuito.

En esta primera etapa, el beneficio se aplica exclusivamente en colectivos de jurisdicción nacional y en las líneas ferroviarias incluidas dentro del sistema SUBE.

Cómo hacer el trámite para vincular la SUBE con el CUD

Desde el 16 de junio se encuentra habilitada la posibilidad de realizar la gestión en forma online.

Paso 1: registrar el beneficio

Los usuarios deben ingresar a la página oficial de SUBE, iniciar sesión y dirigirse a la sección "Beneficios". Allí deberán cargar los diez dígitos correspondientes al Certificado Único de Discapacidad.

No existe una fecha límite para completar este procedimiento.

Paso 2: activar el descuento

Una vez realizada la asociación, la activación podrá efectuarse de tres maneras:

Apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.

Utilizando la aplicación SUBE desde teléfonos Android con tecnología NFC.

Solicitando al chofer del colectivo la activación y apoyando la tarjeta en la validadora.

En los trenes será necesario apoyar la SUBE tanto al iniciar como al finalizar el viaje.

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Viajar gratis con el CUD: en qué transportes funcionará

La gratuidad estará disponible en las líneas nacionales de colectivos y en los servicios ferroviarios:

Trenes

Sarmiento.

Roca.

Mitre.

San Martín.

Belgrano Sur.

Belgrano Norte.

Urquiza.

Tren de la Costa.

Tren del Valle (Neuquén).

Además, el beneficio podrá utilizarse en más de cien líneas de colectivos nacionales que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en servicios interjurisdiccionales de distintas provincias.

Dónde consultar

Ante dudas o inconvenientes, los usuarios pueden realizar consultas a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad o comunicarse al 0800-555-3472, de lunes a viernes entre las 8 y las 18.

Mientras tanto, las autoridades remarcaron que quienes no logren completar el trámite digital podrán seguir viajando con la presentación del Certificado Único de Discapacidad, sin perder el beneficio.