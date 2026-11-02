La Hache y Yellowrose unen fuerzas para competir en Tortugas y Palermo

La conformación del equipo reúne a dos familias con una fuerte tradición en este deporte. Los Ulloa y los Panelo aportarán sus respectivas trayectorias a un proyecto que apunta a sostener un alto nivel competitivo durante las principales citas de la temporada.

La formación jugará la final del 86° Abierto de Tortugas frente a La Natividad-La Dolfina. (Foto: La Hache y Yellowrose).

Dos organizaciones con identidad propia

Yellowrose Polo Ranch fue fundado en 1996 en Punta del Este por Jorge “Corcho” Rodríguez. A lo largo de su trayectoria, construyó una presencia en el ámbito internacional del polo y, desde 2021, también desarrolla actividades en la Argentina.

Además de su participación en el deporte de alto hándicap, la organización impulsa encuentros que combinan polo, música y acciones solidarias. Sus tradicionales eventos benéficos convocaron a jugadores destacados y permitieron reunir fondos destinados a distintas causas sociales.

En tanto, La Hache nació hace más de diez años en General Rodríguez y llegó a la máxima categoría del polo argentino en 2022. Desde entonces, desarrolló un proyecto deportivo y organizativo sostenido en la preparación, el trabajo colectivo y la planificación.

Uno de los momentos más importantes de su recorrido fue la consagración en el Abierto de Tortugas 2024, un resultado que fortaleció su posicionamiento y sus aspiraciones de mantenerse entre los protagonistas de la Triple Corona.

La conformación del equipo reúne a dos familias con una fuerte tradición en este deporte. (Foto: La Hache y Yellowrose).

Una apuesta que combina deporte y tradición familiar

La sociedad entre La Hache y Yellowrose representa un nuevo paso para ambas organizaciones, que buscarán potenciar sus estructuras a partir de una identidad compartida. La presencia de dos parejas de hermanos en la formación también le imprime un componente familiar a la iniciativa.

El proyecto no se limita a los resultados dentro de la cancha. Sus impulsores plantean una visión que integra la competencia de alto nivel con el compromiso social y la promoción de los valores vinculados con el polo.

Con la final de Tortugas como primer compromiso y Palermo en el horizonte, ambas organizaciones pondrán en marcha una alianza que busca fortalecer su presencia en los principales escenarios del polo argentino y ampliar su proyección internacional.