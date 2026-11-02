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La Hache y Yellowrose unen fuerzas para competir en Tortugas y Palermo

Las dos organizaciones conformaron una nueva estructura deportiva con los hermanos Hilario y Carlos María Ulloa y Benjamín y Tomás Panelo. La formación jugará la final del 86° Abierto de Tortugas frente a La Natividad-La Dolfina y tendrá como próximo objetivo el Abierto Argentino de Palermo.

La Hache y Yellowrose sellaron una alianza para disputar los Abiertos de Tortugas y Palermo. (La Hache y Yellowrose).

La Hache y Yellowrose sellaron una alianza para disputar los Abiertos de Tortugas y Palermo. (La Hache y Yellowrose).

La Hache Polo Team y Yellowrose Polo Ranch acordaron una alianza deportiva para afrontar dos de los torneos más importantes del calendario internacional de polo. El proyecto tendrá como protagonistas a cuatro jugadores de alto hándicap y comenzará a competir en la definición del 86° Abierto de Tortugas, antes de proyectarse hacia el Abierto Argentino de Palermo.

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La formación sumará 34 goles de hándicap y estará integrada por dos parejas de hermanos. Hilario Ulloa, con 9 goles, compartirá equipo con Carlos María Ulloa, de 8, mientras que Benjamín Panelo, también con 8, jugará junto a Tomás Panelo, quien cuenta con 9 goles de valorización.

La nueva camiseta combinará la identidad de ambas organizaciones y llevará a Yellowrose como patrocinador principal. La unión busca reunir experiencia y capacidad deportiva en una estructura que tendrá el desafío de competir frente a los principales equipos del circuito.

Las dos organizaciones conformaron una nueva estructura deportiva con los hermanos Hilario y Carlos Mar&iacute;a Ulloa y Benjam&iacute;n y Tom&aacute;s Panelo. (Foto: La Hache y Yellowrose).

Las dos organizaciones conformaron una nueva estructura deportiva con los hermanos Hilario y Carlos María Ulloa y Benjamín y Tomás Panelo. (Foto: La Hache y Yellowrose).

El primer desafío será la final de Tortugas

El estreno de esta formación tendrá lugar en la final del 86° Abierto de Tortugas, donde La Hache se medirá con La Natividad-La Dolfina. El encuentro marcará el comienzo de una sociedad que también tendrá como objetivo el Abierto Argentino de Palermo, considerado el torneo más importante del polo nacional y una de las competencias de mayor prestigio a nivel mundial.

La conformación del equipo reúne a dos familias con una fuerte tradición en este deporte. Los Ulloa y los Panelo aportarán sus respectivas trayectorias a un proyecto que apunta a sostener un alto nivel competitivo durante las principales citas de la temporada.

La formaci&oacute;n jugar&aacute; la final del 86&deg; Abierto de Tortugas frente a La Natividad-La Dolfina. (Foto: La Hache y Yellowrose).

La formación jugará la final del 86° Abierto de Tortugas frente a La Natividad-La Dolfina. (Foto: La Hache y Yellowrose).

Dos organizaciones con identidad propia

Yellowrose Polo Ranch fue fundado en 1996 en Punta del Este por Jorge “Corcho” Rodríguez. A lo largo de su trayectoria, construyó una presencia en el ámbito internacional del polo y, desde 2021, también desarrolla actividades en la Argentina.

Además de su participación en el deporte de alto hándicap, la organización impulsa encuentros que combinan polo, música y acciones solidarias. Sus tradicionales eventos benéficos convocaron a jugadores destacados y permitieron reunir fondos destinados a distintas causas sociales.

En tanto, La Hache nació hace más de diez años en General Rodríguez y llegó a la máxima categoría del polo argentino en 2022. Desde entonces, desarrolló un proyecto deportivo y organizativo sostenido en la preparación, el trabajo colectivo y la planificación.

Uno de los momentos más importantes de su recorrido fue la consagración en el Abierto de Tortugas 2024, un resultado que fortaleció su posicionamiento y sus aspiraciones de mantenerse entre los protagonistas de la Triple Corona.

La conformaci&oacute;n del equipo re&uacute;ne a dos familias con una fuerte tradici&oacute;n en este deporte. (Foto: La Hache y Yellowrose).

La conformación del equipo reúne a dos familias con una fuerte tradición en este deporte. (Foto: La Hache y Yellowrose).

Una apuesta que combina deporte y tradición familiar

La sociedad entre La Hache y Yellowrose representa un nuevo paso para ambas organizaciones, que buscarán potenciar sus estructuras a partir de una identidad compartida. La presencia de dos parejas de hermanos en la formación también le imprime un componente familiar a la iniciativa.

El proyecto no se limita a los resultados dentro de la cancha. Sus impulsores plantean una visión que integra la competencia de alto nivel con el compromiso social y la promoción de los valores vinculados con el polo.

Con la final de Tortugas como primer compromiso y Palermo en el horizonte, ambas organizaciones pondrán en marcha una alianza que busca fortalecer su presencia en los principales escenarios del polo argentino y ampliar su proyección internacional.

En pocas palabras

  • Alianza deportiva: La Hache Polo Team y Yellowrose Polo Ranch se unen para competir en los Abiertos de Tortugas y Palermo.
  • Jugadores clave: El equipo está formado por los hermanos Hilario y Carlos María Ulloa, y Benjamín y Tomás Panelo.
  • Próximos desafíos: La formación disputará la final del 86° Abierto de Tortugas y se proyecta hacia el Abierto Argentino de Palermo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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