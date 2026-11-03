Inesperado: la sorpresiva decisión de Kimi Antonelli tras consagrarse campeón de la Fórmula 1

El Gran Premio de México consagró a Kimi Antonelli como el campeón del mundo más joven en la historia de la Fórmula 1, alcanzando la gloria con apenas 20 años a bordo de su Mercedes. Sin embargo, en medio de los festejos por su primer título en la máxima categoría, el piloto oriundo de Bolonia sorprendió al ambiente del automovilismo con una definición sobre el diseño de su coche para la próxima temporada: el italiano reveló que no utilizará el número 1 en 2027 y mantendrá el dorsal 12 en su monoplaza.