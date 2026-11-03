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Inesperado: la sorpresiva decisión de Kimi Antonelli tras consagrarse campeón de la Fórmula 1

Tras consagrarse campeón de la F1, Kimi Antonelli confirmó una inesperada determinación que tomó de cara al 2027.

Kimi Antonelli 

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El Gran Premio de México consagró a Kimi Antonelli como el campeón del mundo más joven en la historia de la Fórmula 1, alcanzando la gloria con apenas 20 años a bordo de su Mercedes. Sin embargo, en medio de los festejos por su primer título en la máxima categoría, el piloto oriundo de Bolonia sorprendió al ambiente del automovilismo con una definición sobre el diseño de su coche para la próxima temporada: el italiano reveló que no utilizará el número 1 en 2027 y mantendrá el dorsal 12 en su monoplaza.

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Pese a que el número 1 está reservado de manera exclusiva para el monarca vigente de la categoría, el corredor optó por mantener el dígito que lo acompañó desde su desembarco en la grilla en 2025. “Me quedaré con el número 12 porque, obviamente, es un número muy especial para mí”, explicó en declaraciones concedidas a Motorsport. La elección guarda un profundo tributo a su referente de la infancia, Ayrton Senna, convirtiéndose el italiano en el primer piloto en lograr el campeonato portando el 12 desde que el mítico brasileño lo consiguiera en 1988.

Por qué Kimi Antonelli no quiere usar el número 1 en su monoplaza de Mercedes

Al profundizar sobre las razones que lo llevaron a declinar el privilegio de lucir el 1 en el trompa de su auto, el joven talento de la escudería de Brackley hizo hincapié en el aspecto mental de su carrera deportiva. “También es una forma de mantener los pies sobre la tierra, de seguir siendo humilde. Siento que mantener el número 12 me permite tener un nuevo punto desde el cual empezar y construir todo de nuevo e intentar mejorar más”, reflexionó el piloto, quien ya había lucido ese mismo número durante su paso por la Fórmula 4.

A la par de su búsqueda de enfoque, el aspecto cábalista jugó un rol preponderante en la decisión final. El propio Antonelli confesó ser una persona “muy supersticiosa” a la que el número reservado a los campeones no le sienta del todo bien. “El número uno nunca fue un buen número para mí. ¡Cada vez que me lo puse, salió extremadamente mal!”, comentó entre risas al repasar sus antecedentes deportivos.

Con la postura ratificada por el piloto italiano, la temporada 2027 se convertirá en la primera desde 2021 en la que el número 1 no estará presente en la parrilla. Lando Norris, tras su coronación con McLaren en 2025, lució el 1 a lo largo del presente año, mientras que Max Verstappen lo llevó estampado en su Red Bull durante cuatro temporadas consecutivas. El antecedente más cercano de un campeón que rechazó cambiar su dorsal fue Lewis Hamilton —actual corredor de Ferrari—, quien prefirió conservar su tradicional número 44 en sus distintas coronaciones con el equipo Mercedes.

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