Inesperado: la sorpresiva decisión de Kimi Antonelli tras consagrarse campeón de la Fórmula 1

Por qué Kimi Antonelli no quiere usar el número 1 en su monoplaza de Mercedes

Al profundizar sobre las razones que lo llevaron a declinar el privilegio de lucir el 1 en el trompa de su auto, el joven talento de la escudería de Brackley hizo hincapié en el aspecto mental de su carrera deportiva. “También es una forma de mantener los pies sobre la tierra, de seguir siendo humilde. Siento que mantener el número 12 me permite tener un nuevo punto desde el cual empezar y construir todo de nuevo e intentar mejorar más”, reflexionó el piloto, quien ya había lucido ese mismo número durante su paso por la Fórmula 4.