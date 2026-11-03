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Yanina Latorre reveló el método que usaba Julieta Prandi para espiar los mensajes de Emanuel Ortega: "Estiró el..."

La conductora de SQP recibió detalles reveladores sobre la escandalosa ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, ocurrida a sólo 27 días de haber pasado por el registro civil. Aquí, la palaba de Yanina Latorre.

3 nov 2026, 08:47
Yanina Latorre reveló el método que usaba Julieta Prandi para espiar los mensajes de Emanuel Ortega: Estiró el...

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La escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que Yanina Latorre revelara detalles desconocidos sobre la intimidad de la pareja y expusiera las situaciones que habrían desgastado el vínculo durante los últimos meses. En SQP (América TV), la conductora contó este lunes cómo la modelo habría continuado revisándole el celular al cantante, pese a que ambos habían llegado a un acuerdo para terminar con ese comportamiento. Incluso describió el llamativo método que habría utilizado para descubrir su nueva contraseña y acceder a sus conversaciones privadas.

Al reconstruir la historia, Yanina fue contundente sobre la dinámica que existía entre ellos y aseguró que los controles sobre el teléfono de Emanuel no eran algo nuevo. “Dicen que Ema es seductor. El vínculo era tóxico. Durante cinco años ella le revisó mucho el celular”, sostuvo al aire.

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Según explicó la periodista, esa situación ya había generado conflictos importantes meses atrás. Uno de ellos habría estado relacionado con el episodio de Mariana Marx, que terminó provocando una primera separación. Tiempo después, la pareja decidió darse otra oportunidad, con una reconciliación que llegó acompañada de una promesa de casamiento.

Sin embargo, uno de los principales puntos de conflicto habría vuelto a aparecer. De acuerdo con la información que manejaba Latorre, el cantante le había pedido a Julieta que dejara de controlar su teléfono y, para cumplir con ese pedido, había decidido modificar la contraseña. A cambio, la modelo le habría exigido transparencia absoluta y que le comunicara si alguna mujer iba a grabar material en su estudio.

Pero, según el relato de la conductora, el acuerdo no habría funcionado como esperaban. “Parece que ella seguía revisando. Ella vio la clave, él entró a bañarse, vio los mensajes con Josefina y empezó a preguntar a dónde iba”, contó sobre el episodio que habría desencadenado la actual separación.

Lo más llamativo llegó cuando Yanina explicó de qué manera Prandi habría conseguido acceder nuevamente al celular de su pareja. “Ella estiró el ojito y vio cómo marcaba la clave. Lo de estirar el ojo para ver la clave es muy tóxico. No es sano para ninguno que te estén revisando”, expresó, al cuestionar esa conducta.

Por qué tanto Julieta Prandi como Emanuel Ortega rompieron sus promesas

De todas formas, Yanina Latorre también remarcó que Emanuel Ortega habría incumplido el compromiso que había asumido con su pareja, ya que no le habría avisado que compartiría una grabación con una mujer en su estudio. Según reconstruyó, cuando Julieta Prandi descubrió lo que estaba sucediendo, decidió llamarlo mientras él se dirigía hacia la casa.

En esa comunicación, la modelo le habría dejado en claro su enojo y le anticipó que no quería que regresara. “No vengas acá porque estás grabando con esa chica en el estudio”, habría sido el primer reclamo. Luego, la decisión habría sido todavía más contundente: “No vengas, nos separamos, volviste a mentirme, no cumpliste”.

La escena posterior también fue relatada por Yanina, quien explicó cómo se habría concretado la salida de ambos de la vivienda. “Él agarró un poco de ropa y ella se fue. Emanuel entró solo a la casa, pensando que iba a durar dos días”, contó. Según la información que compartió en el programa, hasta el jueves de la semana pasada no habían vuelto a encontrarse ni habían retomado el diálogo.

Además, Latorre señaló que Julieta considera que Emanuel ya estaba al tanto de que la relación había terminado desde aquella conversación telefónica. Aunque también reconoció que podía comprender el malestar del cantante frente a la situación.“Entiendo el punto de ella, te jode”, comentó.

Por último, la conductora de SQP reveló que el posteo que Julieta Prandi publicó el lunes tomó por sorpresa a Emanuel Ortega, ya que, según su reconstrucción, todavía no habían terminado de conversar sobre la ruptura. Mientras tanto, el músico se habría mudado a un departamento y sus hijos fueron a buscar algunas de sus pertenencias.

De esta manera, Yanina Latorre sumó una nueva versión sobre la conflictiva separación y puso bajo la lupa los acuerdos que, según su relato, ninguno de los dos habría logrado sostener durante la última etapa de la relación.

     

 

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