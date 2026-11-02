Visita del papa León XIV a la Argentina: feriados, cronograma, misas y toda la información clave

El esquema previsto para los días siguientes es el siguiente:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.

Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, el alcance de las jornadas no será el mismo en todo el país. El lunes será la única fecha con aplicación nacional, mientras que las dos restantes coincidirán con actividades programadas en Córdoba y en territorio bonaerense.

La agenda completa del Papa en la Argentina

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre a las 16.30, luego de una breve escala en Uruguay. Su primera jornada incluirá un homenaje al general José de San Martín, una ceremonia de bienvenida y una reunión con el presidente Javier Milei.

Domingo 8 de noviembre: llegada y encuentro con Javier Milei

El avión papal aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery. Desde allí, el Pontífice se trasladará al monumento a San Martín y luego a la Casa Rosada, donde tendrá su primer encuentro con el mandatario argentino. La jornada finalizará con una visita al Palacio Libertad.

16.30: arribo a la Argentina, en Aeroparque.

17: homenaje en el monumento al general José de San Martín.

17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17.50: encuentro con el presidente Javier Milei.

18.30: visita al Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre: visita a Claypole y misa en Palermo

La segunda jornada comenzará en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde León XIV se reunirá con el personal y los huéspedes de la institución. Más tarde, encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

La agenda continuará en Puerto Madero con un encuentro con representantes sindicales y movimientos sociales. También están previstos encuentros con referentes religiosos y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana. El día concluirá con una cena junto a los obispos argentinos.

Entre las presentaciones musicales previstas para acompañar las actividades figuran Abel Pintos, Los Olmos, Athenas, Uriel Arcodaci y otros artistas y agrupaciones.

9.15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

11.30: misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

16.10: encuentro con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina.

17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas, en el Palacio San Martín.

18.45: celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

19.45: cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y encuentro con jóvenes

El martes, León XIV viajará a Córdoba para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Luego se reunirá con obispos, integrantes del clero y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Por la tarde regresará a Buenos Aires. Allí participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, una de las actividades centrales de la jornada. El encuentro contará con la participación de artistas como Jairo, Jorge Rojas, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi, entre otros.

7.30: vuelo hacia la provincia de Córdoba.

9: llegada a Córdoba.

10: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

15.15: encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16.55: regreso a Buenos Aires.

18.10: llegada a la Ciudad de Buenos Aires.

20.15: vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: visita al penal y misa en Luján

En el último día de su estadía, el Papa visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Después se trasladará a Luján, donde encabezará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La celebración será uno de los encuentros que se espera que convoque a una mayor cantidad de fieles. Luciano Pereyra será uno de los artistas principales de la jornada, junto a otros músicos y agrupaciones.

La despedida está prevista para el mediodía en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, desde donde León XIV partirá rumbo a Lima, Perú.

8: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

10: misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

13.30: ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini.

14: vuelo con destino a Lima, Perú.

El Gobierno invitará a Villarruel y a los gobernadores al encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad

El Gobierno invitará a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a todos los gobernadores, sin distinción de signo político, a la reunión que el papa León XIV mantendrá con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El evento se celebrará el próximo domingo 8 de noviembre, día de la llegada del sumo pontífice, a las 18.30. En ese sentido, la Casa Rosada y la Cancillería que conduce Pablo Quirno también decidieron convocar a Villarruel, borrada de todos los actos oficiales desde su confrontación con Javier Milei y el Ejecutivo a fines de 2024.