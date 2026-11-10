El video del momento en que los obispos sorprendieron al papa León XIV con el tango "Volver"

La cena del Papa con los obispos en Buenos Aires

La velada se desarrolló en la Casa Arzobispal de la Ciudad de Buenos Aires, donde el Pontífice compartió la cena junto al arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, y al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo.

El encuentro permitió compartir un momento de cercanía entre el Papa y las autoridades de la Iglesia argentina, en el marco de su visita al país.

La música tuvo un lugar especial en esa reunión, con un tango que forma parte de la identidad cultural argentina y que se convirtió en un regalo inesperado para el líder de la Iglesia católica.

El saludo de León XIV desde el balcón de la Casa Arzobispal

Otro de los momentos destacados de la jornada ocurrió cuando León XIV salió al balcón de la Casa Arzobispal, frente a la Plaza de Mayo, para saludar a los fieles que se habían acercado a verlo.

Acompañado por García Cuerva, el Pontífice agradeció el recibimiento con unas breves palabras que despertaron la emoción de los presentes: “Gracias por recibirme. Gracias, Argentina”.

Antes de despedirse, también bendijo a quienes estaban en el lugar y cerró su mensaje con una expresión de fe: “¡Viva Cristo!”.