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Papa León XIV
Muy emotivo

El video del momento en que los obispos sorprendieron al papa León XIV con el tango "Volver"

Fue durante una cena en la Casa Arzobispal de Buenos Aires. El Pontífice escuchó sonriente la interpretación colectiva del clásico de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, que terminó con aplausos y un grito de “¡Viva el Papa!”.

El video del momento en que los obispos sorprendieron al papa León XIV con el tango Volver

El video del momento en que los obispos sorprendieron al papa León XIV con el tango "Volver"

La visita del papa León XIV a la Argentina sigue dejando momentos cargados de emoción y cercanía. Durante una cena con los obispos en la Casa Arzobispal de Buenos Aires, el Sumo Pontífice recibió una sorpresa muy especial: los religiosos presentes le cantaron a capela el tango “Volver”, uno de los clásicos más representativos de la música argentina.

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El encuentro quedó registrado en un video que comenzó a circular en las redes sociales. En las imágenes se observa a los obispos entonando distintas estrofas de la canción, mientras León XIV escucha con una sonrisa y sigue atentamente la interpretación.

La escena estuvo marcada por la emoción y la complicidad de los presentes. Sin instrumentos ni acompañamiento musical, los religiosos compartieron una interpretación colectiva del tango compuesto por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, que despertó sonrisas y aplausos.

El momento culminó con un entusiasta “¡Viva el Papa!”, seguido de una ronda de aplausos a la que también se sumó el propio León XIV.

La cena del Papa con los obispos en Buenos Aires

La velada se desarrolló en la Casa Arzobispal de la Ciudad de Buenos Aires, donde el Pontífice compartió la cena junto al arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, y al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo.

El encuentro permitió compartir un momento de cercanía entre el Papa y las autoridades de la Iglesia argentina, en el marco de su visita al país.

La música tuvo un lugar especial en esa reunión, con un tango que forma parte de la identidad cultural argentina y que se convirtió en un regalo inesperado para el líder de la Iglesia católica.

El saludo de León XIV desde el balcón de la Casa Arzobispal

Otro de los momentos destacados de la jornada ocurrió cuando León XIV salió al balcón de la Casa Arzobispal, frente a la Plaza de Mayo, para saludar a los fieles que se habían acercado a verlo.

Acompañado por García Cuerva, el Pontífice agradeció el recibimiento con unas breves palabras que despertaron la emoción de los presentes: “Gracias por recibirme. Gracias, Argentina”.

Antes de despedirse, también bendijo a quienes estaban en el lugar y cerró su mensaje con una expresión de fe: “¡Viva Cristo!”.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Cantaron el tango “Volver” a capela en la Casa Arzobispal de Buenos Aires.
  • Momento emotivo: La interpretación colectiva fue un regalo para el Sumo Pontífice durante una cena con obispos.
  • Saludo a los fieles: El Papa saludó desde el balcón de la Casa Arzobispal, agradeciendo el recibimiento.
Resumen generado por Thinkindot AI
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