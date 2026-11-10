Video: entre cantos y saludos emocionados, el papa León XIV llegó a Córdoba

La llegada del Santo Padre marca una jornada de especial significado para la comunidad católica cordobesa, que se preparó para recibirlo con actividades religiosas y un importante despliegue organizativo.

El operativo contempla medidas especiales de seguridad, circulación y asistencia para los fieles, especialmente en los alrededores del predio donde se celebrará la misa y en las calles previstas para el recorrido del papamóvil.

A qué hora es la misa del papa León XIV en Córdoba y dónde se realiza

La principal actividad de la mañana será la celebración de la Santa Misa, programada para las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y el predio de FAdeA.

La ceremonia convocará a fieles de Córdoba y de otras provincias, que comenzaron a organizar su llegada con anticipación para participar del encuentro.

Las autoridades dispusieron sectores de acceso, corredores de circulación y un operativo destinado a garantizar el desarrollo de la celebración.

La expectativa por la convocatoria es elevada. Las estimaciones previas mencionan entre 800.000 y un millón de asistentes, aunque la cifra definitiva dependerá del balance que se realice una vez finalizado el encuentro.

La misa representa uno de los momentos más importantes de la gira sudamericana del Pontífice, que también incluye actividades en Uruguay y Perú.

Cómo será el recorrido del papamóvil por Córdoba

Después de la celebración religiosa, León XIV tiene previsto recorrer distintas calles de Córdoba a bordo del papamóvil, lo que permitirá que los fieles puedan saludarlo durante su traslado hacia el centro de la ciudad.

El recorrido anunciado incluye sectores de las avenidas Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, en dirección a los lugares donde se desarrollarán las siguientes actividades.

Posteriormente, el Pontífice realizará un saludo desde el balcón del Arzobispado, otro de los momentos esperados de su visita.

El operativo de tránsito contempla restricciones y desvíos en las zonas próximas al itinerario papal, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales antes de circular por el centro cordobés.

El encuentro del Papa con sacerdotes y religiosos en la Catedral

La agenda de la tarde incluirá una actividad especialmente destinada a la comunidad eclesiástica. A las 15.15 está previsto un encuentro de León XIV con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, uno de los principales templos históricos de Córdoba.

La reunión será una oportunidad para que el Pontífice se dirija a quienes desarrollan tareas pastorales y sociales en la provincia.

El encuentro se realizará antes de que León XIV emprenda el regreso a Buenos Aires para continuar con su agenda.

A qué hora regresa el papa León XIV a Buenos Aires

La visita a Córdoba tendrá una duración de aproximadamente ocho horas. Según el cronograma oficial, el avión que trasladará al Santo Padre de regreso a Buenos Aires tiene previsto despegar a las 16.55, con llegada estimada al Aeroparque Jorge Newbery a las 18.10.

Una vez en la Capital Federal, León XIV se preparará para encabezar un encuentro multitudinario con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

La actividad está programada para las 20.15, con presentaciones musicales y una convocatoria abierta tanto a jóvenes inscriptos como al público general.

La agenda completa del papa León XIV en Córdoba