Alerta por tormentas en el AMBA: fuerte caída de temperatura, ráfagas intensas y un pronóstico desalentador

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Cómo sigue el clima en el AMBA: mejora y suba de temperaturas

Tras el paso del frente de tormenta, el SMN prevé una mejora gradual de las condiciones desde el miércoles. Se espera nubosidad variable y ausencia de lluvias hasta la noche del sábado.

Miércoles: mínima de 16°C y máxima de 25°C, con ambiente más fresco.

mínima de 16°C y máxima de 25°C, con ambiente más fresco. Jueves: temperaturas entre 18°C y 25°C, sin precipitaciones.

temperaturas entre 18°C y 25°C, sin precipitaciones. Viernes: uno de los días más cálidos, con una máxima de 27°C.

El viernes se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con baja probabilidad de lluvias.

Embed 17 MAR | 13:25h Avanzan tormentas de variada intensidad hacia el AMBA. Se prevén lluvias fuertes y ráfagas, con probabilidad de granizo chico. pic.twitter.com/UIKJ0aQ4us — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 17, 2026

Pronóstico para el fin de semana

El sábado podría traer un leve cambio en las condiciones, con probabilidad de lluvias entre el 10% y el 40% durante el día, aunque mejorando hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre 20°C y 26°C.

En tanto, el domingo se mantendrá con cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones, y marcas térmicas entre 16°C y 24°C. El inicio de la próxima semana continuará con condiciones estables y máximas cercanas a los 25°C.

YKDQTK74GBF4RFOXFSRTK65S3Q Denuncian que un techo se cayó en la localidad de Moreno.

Alerta en todo el país: provincias bajo advertencia naranja

Más allá del AMBA, el SMN emitió alertas meteorológicas en gran parte del país. Varias zonas se encuentran bajo alerta naranja por tormentas, incluyendo:

Gran parte de la provincia de Buenos Aires

Sur de Santa Fe

Sur de Córdoba

Este de San Luis

Este nivel de alerta implica fenómenos meteorológicos peligrosos, con riesgo para la vida y los bienes.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas:

Evitar salir si no es necesario

Permanecer en lugares cerrados y seguros

Desconectar electrodomésticos si ingresa agua

Alejarse de ventanas y puertas

No circular por calles inundadas

Asegurar objetos que puedan volarse

Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna y radio

Tener a mano teléfonos de emergencia

El SMN también advirtió sobre la intensidad de las ráfagas, que podrían superar los 50 km/h, y recomendó seguir los reportes oficiales ante posibles actualizaciones del alerta.