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Alerta por tormentas en el AMBA: fuerte caída de temperatura, ráfagas intensas y un pronóstico desalentador

El SMN encendió la alarma amarilla para la zona por precipitaciones con actividad eléctrica. La lluvia provocó una caída drástica de la temperatura.

F.uerte caída de temperatura

F.uerte caída de temperatura, ráfagas intensas y cómo seguirá el clima. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, en una jornada marcada por un brusco cambio de tiempo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pasadas las 13 de este martes se registró una intensa lluvia en la zona central, acompañada por una caída de temperatura de hasta 7 grados en menos de una hora.

Leé también Alerta por tormentas: cómo estará el clima en el inicio de la semana en el AMBA
Alerta por tormentas: cómo estará el clima en el inicio de la semana en el AMBA

El organismo anticipa que las precipitaciones continuarán durante la tarde y la noche, con una probabilidad de entre 10% y 70% según el momento del día. La temperatura máxima alcanzó los 28°C durante la mañana, pero tras el ingreso del frente de tormenta descendió hasta los 21°C. Además, se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 59 km/h, con una humedad del 73%.

El impacto del temporal también se sintió en distintos puntos del conurbano bonaerense. En localidades del oeste, como Moreno, las fuertes ráfagas provocaron daños en viviendas y el desprendimiento de techos, además de calles cortadas y problemas de visibilidad.

En el interior de la provincia de Buenos Aires, ciudades como Tandil también registraron lluvias intensas, en el marco de un sistema de tormentas que afecta a gran parte del territorio.

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Cómo sigue el clima en el AMBA: mejora y suba de temperaturas

Tras el paso del frente de tormenta, el SMN prevé una mejora gradual de las condiciones desde el miércoles. Se espera nubosidad variable y ausencia de lluvias hasta la noche del sábado.

  • Miércoles: mínima de 16°C y máxima de 25°C, con ambiente más fresco.
  • Jueves: temperaturas entre 18°C y 25°C, sin precipitaciones.
  • Viernes: uno de los días más cálidos, con una máxima de 27°C.

El viernes se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con baja probabilidad de lluvias.

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Pronóstico para el fin de semana

El sábado podría traer un leve cambio en las condiciones, con probabilidad de lluvias entre el 10% y el 40% durante el día, aunque mejorando hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre 20°C y 26°C.

En tanto, el domingo se mantendrá con cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones, y marcas térmicas entre 16°C y 24°C. El inicio de la próxima semana continuará con condiciones estables y máximas cercanas a los 25°C.

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Denuncian que un techo se cayó en la localidad de Moreno.

Denuncian que un techo se cayó en la localidad de Moreno.

Alerta en todo el país: provincias bajo advertencia naranja

Más allá del AMBA, el SMN emitió alertas meteorológicas en gran parte del país. Varias zonas se encuentran bajo alerta naranja por tormentas, incluyendo:

  • Gran parte de la provincia de Buenos Aires
  • Sur de Santa Fe
  • Sur de Córdoba
  • Este de San Luis

Este nivel de alerta implica fenómenos meteorológicos peligrosos, con riesgo para la vida y los bienes.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas:

  • Evitar salir si no es necesario
  • Permanecer en lugares cerrados y seguros
  • Desconectar electrodomésticos si ingresa agua
  • Alejarse de ventanas y puertas
  • No circular por calles inundadas
  • Asegurar objetos que puedan volarse
  • Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna y radio
  • Tener a mano teléfonos de emergencia

El SMN también advirtió sobre la intensidad de las ráfagas, que podrían superar los 50 km/h, y recomendó seguir los reportes oficiales ante posibles actualizaciones del alerta.

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