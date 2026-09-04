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Encontraron a Mariano Martínez en Córdoba: "Está en perfecto estado"

Así lo confirmó el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros. El estudiante había sido visto por última vez el lunes y existía un pedido de paradero.

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Mariano tiene 21 años

Mariano tiene 21 años, pelo castaño, piel clara y ojos marrones.(Foto: redes sociales)

El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó este viernes que Mariano Martínez, el joven de 21 años que permanecía desaparecido desde el lunes, fue hallado sano y salvo. De acuerdo con las primeras actuaciones de la Policía de Córdoba, Mariano había llegado hasta esa provincia por su propia voluntad.

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La imágenes de la tragedia con más de 100 muertos en Nepal. (Foto: Reuters)

De esta manera, la búsqueda de Mariano Martínez llegó a su fin este viernes luego de que la Policía de Córdoba lograra localizarlo en la capital provincial. El joven de 21 años permanecía desaparecido desde el 31 de agosto, cuando salió de su casa de Berazategui para dirigirse a la facultad en La Plata.

La noticia fue confirmada por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien informó que Mariano “se encuentra en perfecto estado de salud”.

“Pudimos corroborar que está efectivamente Mariano luego de un llamado de al 911 que lo habían localizado en Calera y el personal lo encontró en la calle, sacó su documento y se identificó. Se lo llevó al hospital y se corroboró que está bien de salud y ahora está con sicólogos que es un pedido de la mamá”, agregó el ministro cordobés. "Es una peronsa adulta que se fue por su propia voluntad", confirmó.

De acuerdo con las primeras actuaciones realizadas por la Policía cordobesa, el estudiante habría llegado hasta esa provincia por su propia voluntad. Tras encontrarlo, las autoridades dieron intervención a la Justicia bonaerense, que había emitido un pedido de paradero desde Ensenada, para continuar con las actuaciones correspondientes.

El joven había pasado buena parte del fin de semana preparando una entrega y llegó a la facultad cerca de las 9. Una vez allí, les manifestó a sus compañeros que se sentía mal, dejó el trabajo que debía presentar y se retiró. Desde entonces, su familia comenzó a reconstruir sus movimientos a través de cámaras de seguridad y los registros de su tarjeta SUBE.

Así pudieron determinar que Mariano estuvo en Punta Lara, partido de Ensenada, y que posteriormente regresó hacia La Plata. A las 16.17 de ese lunes tomó una formación del tren Roca con destino a Constitución, donde volvió a quedar registrado por cámaras de seguridad.

Uno de los datos que más había preocupado a su familia fue un mensaje que Mariano le envió a su hermano Lucas, de 19 años. Antes de regresar desde Punta Lara, le pasó la contraseña de su computadora. Sus padres interpretaron inicialmente el gesto como una posible despedida, por lo que se intensificó la búsqueda.

La pista clave que llevó la búsqueda hasta Córdoba

El giro decisivo en la investigación se produjo el jueves, cuando una empleada de un local de sushi del barrio Cofico, en Córdoba, aseguró que Mariano se había presentado en el comercio para dejar un currículum y buscar trabajo. Según relató la mujer, durante la conversación vio al joven lúcido, respetuoso y en buenas condiciones físicas.

Luego de reconocerlo en las noticias, decidió comunicarse con la Policía y aportar el currículum que había dejado. El documento llamó la atención de los investigadores porque se trataba de una fotocopia que originalmente estaba confeccionada a nombre de una mujer.

Ese nombre había sido tachado y reemplazado a mano por “Martínez Mariano”. Además, tenía una fotografía del estudiante y su número de documento. Cuando en el comercio le preguntaron por qué el CV estaba modificado, Mariano habría explicado que su hermana se había confundido al prepararlo.

El estudiante hab&iacute;a sido visto por &uacute;ltima vez el lunes y exist&iacute;a un pedido de paradero. (Foto: captura)

El estudiante había sido visto por última vez el lunes y existía un pedido de paradero. (Foto: captura)

El joven también contó que se había mudado recientemente a Córdoba, que estaba viviendo en la casa de una tía y que no tenía teléfono porque se le había roto. A partir de ese testimonio, la Policía profundizó los operativos en la capital cordobesa. La familia posteriormente confirmó que las imágenes obtenidas en la provincia correspondían efectivamente a Mariano.

Su mamá, Alicia, contó que el estudiante había participado tiempo atrás de un congreso en Córdoba y que durante aquella visita había conocido a profesores universitarios. Ante la posibilidad de que hubiera decidido comenzar una nueva etapa allí, aseguró que su familia estaba dispuesta a acompañarlo. “Si él se quiere mudar para allá, lo vamos a apoyar”, expresó.

Mariano Martínez fue encontrado y está en buen estado de salud

Horas antes de que se confirmara el hallazgo, Quinteros había anticipado que los elementos reunidos por los investigadores apuntaban a que Mariano había viajado a Córdoba por decisión propia. “Está en pleno conocimiento de lo que está haciendo”, había señalado el funcionario. Y agregó: “Es un adulto que se fue por voluntad propia”.

Además, el minostro de agregó: “Pudimos corroborar que está efectivamente Mariano luego de un llamado de al 911 que lo habían localizado en Calera y el personal lo encontró en la calle, sacó su documento y se identificó. Se lo llevó al hospital y se corroboró que está bien de salud y ahora está con sicólogos que es un pedido de la mamá”.

"Hablé con él y me confrimó que había comido y había bebido, se lo veía bien de salud, pero está siendo evaludado a pedido de la madre", agregó Quinteros.

De esta manera, terminó la búsqueda iniciada cuatro días atrás y que había movilizado a familiares, fuerzas de seguridad y autoridades judiciales. Ahora, la Policía cordobesa avanzará con las actuaciones correspondientes y la comunicación formal del hallazgo a la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

En pocas palabras

  • Mariano Martínez: Fue encontrado sano y salvo en Córdoba, según confirmó el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.
  • Motivo del viaje: El joven de 21 años habría llegado a la provincia por su propia voluntad y se encontraba en perfecto estado de salud.
  • Búsqueda finalizada: Tras un llamado al 911 y la intervención policial, se confirmó su paradero y se inició seguimiento psicológico a pedido de su madre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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