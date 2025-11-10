Duro revés para Wanda Nara: Mauro Icardi y La China lograron vencer con un pedido en la Justicia

Por otro lado, el periodista detalló que el encuentro entre Icardi y sus hijas se realizaría el próximo 11 de noviembre, alrededor del mediodía, cuando las niñas salgan del colegio. También explicó el llamado “Plan B” del delantero: “Icardi acaba de decir que las nenas podrían no ir al colegio porque conoce el accionar de Wanda, y que va a tener que ir al Chateu Libertador, eso es algo que están previendo, no algo confirmado”.

Finalmente, Zaffora indicó que “el juez Hagopian dijo que si Wanda no quiere entregar a sus hijas, la policía ya está avisada para que a la media hora llegue al edificio con una orden para subir y que Wanda les entregue a las nenas”.

De esta manera, la Justicia habría rechazado la solicitud de Wanda Nara para excluir a la China Suárez del encuentro entre Icardi y sus hijas. Según Zaffora, la empresaria sostiene que son las niñas quienes no desean ver a la actriz. No obstante, si ella se negara a cumplir con la resolución, la policía tendría orden de intervenir para garantizar el encuentro.

¿Cuántos millones debe Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas?

Un nuevo capítulo se suma al extenso conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara. En Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich reveló detalles del expediente donde se actualiza la deuda millonaria que el futbolista mantiene por la cuota alimentaria de sus hijas, Francesca e Isabela.

Según explicó el conductor, el documento indica que el abogado de Wanda presentó una actualización de la liquidación correspondiente al pago de alimentos, y la cifra reclamada asciende a 152.000 dólares estadounidenses. “En virtud de lo expuesto, solicito se intime al demandado a abonar la suma de 152.000 dólares y las medidas que lo obliguen a cumplir con el pago de los alimentos”, detalla el escrito citado en el programa.

Lussich añadió que la Justicia todavía no inscribió a Icardi en el Registro de Deudores Alimentarios, lo que le permite “entrar y salir del país” sin restricciones. Sin embargo, según la ley, deberían registrarse las personas que adeuden “tres cuotas consecutivas o cinco alternadas”, mientras que el delantero del Galatasaray “adeuda 13 cuotas alimentarias”. En el documento también se indica que la falta de pago “constituye un acto de violencia económica perpetrado en el tiempo desde octubre de 2024 hasta la fecha”.

El informe presentado ante la Justicia solicita además que se lo inscriba formalmente en el registro, ya que, según se argumenta, “de haberse procedido a su inscripción, el señor Icardi seguramente ya habría cumplido”. El texto también cuestiona la falta de perspectiva de género en el tratamiento del caso y advierte que “la Justicia avala esta situación configurando un sesgo que no debemos tolerar”.

Durante el debate en Intrusos, los panelistas destacaron que la situación afecta directamente a las hijas del exmatrimonio. “Las únicas que sufren son las pibas. Los padres no pueden dejar sus egos de lado”, comentó Paula Varela. También recordaron que Wanda acusa al futbolista de no pagar en la Argentina con el argumento de que su centro de vida está en Turquía, mientras que él sostiene que ella “se autotransfirió 7 millones de euros” de una cuenta común.

Mientras tanto, el conflicto judicial continúa abierto y sin una resolución definitiva. Aunque las audiencias siguen y los abogados de ambas partes mantienen posturas enfrentadas, el reclamo por los 152.000 dólares adeudados marca una nueva escalada en la batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi, con sus hijas nuevamente en el centro de la disputa.