Más de seis cuadras de fila en Moreno por cinco puestos de trabajo en un bazar

El primero de la fila había llegado el día anterior, alrededor de las 20. Otros se presentaron durante la madrugada. “Estoy desde las cinco de la mañana”, contó un joven a A24.

“A esta altura cualquier cosa viene bien”

Una joven que esperaba para entregar su currículum explicó que es estudiante universitaria y que no tenía una pretensión salarial definida. “A esta altura cualquier cosa viene bien”, expresó ante A24. Al ser consultada por la remuneración que esperaba recibir, explicó que era estudiante universitaria y que “cualquier cosa está bien”.

Otra de las personas entrevistadas fue una mujer que llegó a las siete de la mañana. “Llegué a las siete de la mañana. Soy acompañante terapéutica. Donde me puedan colocar está bien. Hace un año que no consigo trabajo”, relató. También señaló que su hijo se encontraba en el lugar.

Entre quienes aguardaban había, además, una mujer con un bebé de un año y seis meses.

Al preguntarles qué puesto buscaban, una respuesta se repetía entre los aspirantes: “De lo que sea”. Para muchos de los presentes, la prioridad era conseguir una oportunidad laboral en un contexto de dificultades para acceder al empleo.

Precariedad laboral entre los jóvenes

En ese marco, un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) expuso las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder a un empleo formal.

Según el estudio, solo el 14,2% de las personas de entre 18 y 25 años cuenta con un trabajo registrado, mientras que el resto atraviesa distintas situaciones de precariedad, desempleo o inactividad.

El relevamiento también identificó diferencias según el nivel socioeconómico de los hogares y advirtió que las dificultades laborales pueden afectar las posibilidades de continuar los estudios.

De acuerdo con el informe, el 30,2% de los jóvenes tiene un empleo regular, aunque dentro de ese grupo el 16% trabaja en condiciones precarias. A su vez, el 22,5% se desempeña en empleos irregulares, realiza changas o trabajos eventuales e intermitentes, o atravesó una situación de desempleo reciente.