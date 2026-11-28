Las medidas habían sido impulsadas en medio de una creciente presión social por el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que residía en el mismo departamento desde los 16 y que falleció días después. No es la primera vez que Sánchez recurre al adelantamiento electoral para intentar superar una crisis política.

El actual presidente del Gobierno buscará una nueva investidura. (Foto: archivo)

En 2019, disolvió las Cortes tras el rechazo a sus propuestas presupuestarias, mientras que en 2023 anticipó las elecciones generales luego del retroceso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en los comicios municipales y autonómicos. En ambas oportunidades, consiguió establecer alianzas que le permitieron alcanzar la investidura.

Quiénes son los principales candidatos en las elecciones de España

La contienda electoral tiene cuatro figuras destacadas que representan diferentes espacios políticos:

Pedro Sánchez : Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

: Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Alberto Núñez Feijóo : Partido Popular (PP).

: Partido Popular (PP). Santiago Abascal : Vox.

: Vox. Ada Colau: Frente Amplio.

Sánchez buscará mantenerse al frente del Gobierno con la vivienda como uno de los principales ejes de su campaña, aunque deberá afrontar el impacto político de las investigaciones judiciales que involucran a integrantes de su entorno.

Entre ellas se encuentra la causa por presuntas irregularidades en contratos de obra pública que alcanza al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau son las principales figuras de una elección. (Foto: captura)

La crisis de vivienda y los conflictos que marcaron la campaña electoral

La problemática habitacional se convirtió en uno de los principales temas de debate durante la campaña electoral española. Sin embargo, distintos analistas consideran que Sánchez enfrenta dificultades para capitalizar políticamente sus propuestas en esta materia.

A este escenario se sumaron las tragedias ferroviarias de Adamuz, en Córdoba, y Urda, que dejaron más de 100 muertos y profundizaron los cuestionamientos al Ejecutivo. Tras el último accidente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presentó su renuncia.

En este contexto, España volverá a las urnas en una jornada que será determinante para la conformación del próximo Gobierno y las posibles alianzas parlamentarias. Estas son las terceras elecciones generales desde que Pedro Sánchez está al frente del Gobierno, con la participación de cuatro candidatos destacados: Santiago Abascal, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo.

Las tragedias ferroviarias de Adamuz, en Córdoba, y Urda, dejaron más de 100 muertos.

Los partidos y sus figuras

Sánchez vuelve a liderar al PSOE en busca de una nueva investidura, con la vivienda como una de sus principales apuestas, pero también lastrado por los casos de corrupción en su entorno político.

Entre ellos figuran la investigación por presuntos amaños en contratos de obra pública que afecta al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

A este escenario se sumaron las tragedias ferroviarias de Adamuz (Córdoba) en enero y de Urda, que dejaron más de 100 muertos. Tras esta última dimitió el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Mientras tanto, los asuntos relacionados con la nacionalidad española, agravados por las invasiones de migrantes, también desgastaron a Sánchez porque la derecha reclama que se coloque primero a los nativos.