Durante los primeros 40 minutos posteriores al terremoto, más de 13.000 personas notificaron al USGS que habían percibido el movimiento. Ante esta situación, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles movilizó al personal de sus 106 estaciones para inspeccionar distintos puntos de la ciudad y evaluar posibles daños.

Otro de los episodios que generó preocupación fue la aparición de una enorme columna de fuego y humo en una refinería de Chevron. Sin embargo, se trató de la activación de un mecanismo de seguridad de las instalaciones.

Advierten sobre la posibilidad de un terremoto de mayor magnitud

Durante los primeros 30 minutos posteriores al movimiento principal, los especialistas registraron al menos tres réplicas, la más intensa de magnitud 3,7.

De acuerdo con las estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, existe un 5% de probabilidades de que se produzca un terremoto de mayor magnitud durante los próximos siete días.

Si bien las autoridades estadounidenses descartaron una amenaza de tsunami, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, les pidió a los habitantes que permanezcan preparados ante posibles nuevos movimientos sísmicos.

California, una de las regiones con mayor actividad sísmica de Estados Unidos

California es una de las zonas con mayor actividad sísmica de Estados Unidos y cuenta con antecedentes de terremotos devastadores.

Uno de los más recordados ocurrió en enero de 1994, cuando un terremoto de magnitud 6,7, con epicentro en Northridge, provocó 57 muertes y pérdidas económicas multimillonarias.