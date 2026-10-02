Milei y Glencore anunciaron una inversión de US$4.000 millones en Argentina: dónde será y qué producirán

Cuánto cobre producirá Agua Rica

Milei y Glencore anunciaron una inversión de US$4.000 millones en Argentina. (Foto: Presidencia)

Una vez en funcionamiento, Agua Rica tendrá un potencial de producción promedio de 200.000 toneladas de cobre por año, según las estimaciones difundidas junto con el anuncio.

La producción estará destinada íntegramente al mercado internacional y se proyectan exportaciones por aproximadamente US$2.167 millones anuales.

Además de cobre, el depósito cuenta con recursos de oro, plata y molibdeno. Glencore había informado que Agua Rica posee recursos minerales medidos e indicados por alrededor de 1.200 millones de toneladas de mineral, con una ley promedio de cobre del 0,47%.

El desarrollo forma parte de la estrategia de expansión de la compañía en ese mineral. Glencore proyecta elevar su producción global de cobre hasta aproximadamente 1,6 millones de toneladas anuales hacia 2035.

Cómo funcionará el proyecto Agua Rica

Una de las particularidades del proyecto es que aprovechará buena parte de la infraestructura minera ya existente en Catamarca. El mineral extraído de Agua Rica será procesado en las instalaciones de Alumbrera, ubicadas a unos 35 kilómetros del yacimiento. Posteriormente será transportado mediante un mineraloducto hasta Tucumán y desde allí continuará en tren hacia el puerto de Rosario.

La integración entre el yacimiento Agua Rica y las instalaciones de Alumbrera dio origen al denominado Proyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). Glencore quedó como único propietario del emprendimiento después de adquirir en 2023 la participación que estaba en manos de Pan American Silver.

La compañía también viene avanzando con la reactivación de Alumbrera. Glencore informó en agosto que ese proceso se encontraba adelantado respecto de su cronograma original y que esperaba obtener la primera producción durante el segundo semestre de 2027. La reactivación de esas instalaciones es considerada por la minera como un paso previo que permitirá reducir riesgos y mantener operativa infraestructura que posteriormente será compartida con MARA.

Cuántos puestos de trabajo generará Agua Rica

Durante la etapa de construcción se proyecta la creación de hasta 3.500 puestos de trabajo. Una vez iniciada la operación, las estimaciones contemplan 1.250 empleos directos y alrededor de 3.750 indirectos. La compañía también prevé priorizar contratación local y desarrollar proveedores y cadenas de valor vinculadas con la actividad minera.

El proyecto contempla, además, obras de infraestructura relacionadas con rutas, energía y agua necesarias para poner en marcha el emprendimiento.

De acuerdo con el cronograma anunciado, el comienzo de las obras está previsto para noviembre de 2027, mientras que el inicio de la operación comercial se proyecta para octubre de 2031.