“Entendemos la situación. Madres que reclaman la plata. La familia de la estafadora que reconocen que se quedó con la plata pero no saben dónde está la mujer”, señaló la periodista Eloisa Armella, cronista de Lape Club Social.

En el barrio, otros familiares de la acusada forcejearon con el equipo del ciclo, amenazaron con tirarles piedras y con llevarse parte de los equipos técnicos.

La tensión fue creciendo y la notera tuvo que defenderse de los familiares de la acusada: “¡No me tires un cascote porque estás filmada y te van a venir a buscar!”.

Desde el estudio, Sergio reaccionó: “No piden la versión de ellos y después la agreden a Eloisa”, exclamó.

“La familia de la estafadora amenaza a las mamás. Dicen: ‘¿querés pasar? ¡vení que te hago m...!’”, describió la periodista.

“Es una mafia. Váyanse”, sumó Sergio. “Llamen al 911. ¡Es una vergüenza!”, pedía Eloisa desde el lugar. “Alguien que llame a la Policía”, reiteraba la notera. “Ya llamamos nosotros, Eloisa, quedate tranquila”, le dijo Sergio a su colega.

Ante el clima de violencia, la notera y su camarógrafo tuvieron que alejarse del lugar para evitar sufrir lesiones o daños en los equipos.

Cómo se originó el reclamo de las familias en José C. Paz por las camperas de egresados

Según el reclamo de un grupo de familias de José C. Paz, una madre habría recibido más de 2 millones de pesos destinados a comprar camperas de egresados para 30 estudiantes de 5.º año. Los padres aseguran que entregaron el dinero para confeccionar las prendas, pero las camperas nunca llegaron.

Las familias sostienen que hasta ahora no obtuvieron respuestas sobre el destino de los fondos ni la devolución de lo pagado, y que la mujer dejó de contestar sus mensajes.

La situación mantiene en la incertidumbre a los 30 chicos que el próximo año cursarán 6.º y esperaban tener su campera. Los padres piden que se aclare qué pasó con el dinero y que se encuentre una solución. El reclamo, según se informó, queda abierto a la respuesta de la persona señalada.