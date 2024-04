Mitos sobre el Autismo: Argentina se tiñe de azul en abril para concientizar sobre el TEA

¿Cuáles son las características del TEA?

Las personas se caracterizan por tener dificultades para integrar la información perceptiva y poder organizarla en su mente. El lenguaje de las personas con TEA es literal y tienen un pensamiento rígido con dificultades para representar secuencias temporales, como así también para imaginar lo que no está presente. Además, les cuesta intuir lo que los demás piensan o sientes.

¿Es el autismo una enfermedad?

Tenemos que decir que sí y que no, porque en muchos casos hay personas que tienen una condición del espectro autista, conocidos actualmente como neurodivergentes, que son algunos rasgos de personalidad, que todos en mayor o menor medida podemos tener. Sin embargo, otros casos lo consideran más como una enfermedad porque padecen otras comorbilidades, como por ejemplo: algunos chicos pueden tener epilepsia u otros cuadros que son más severos. Por esta razón se habla de espectro, porque hay personas que tienen algunos de estos factores que decimos, como la dificultad de la socialización y la comunicación, pero que son muy leves y les permite tener un desarrollo prácticamente normal.

image.png

Dr. Ricardo Corral - MN 67653

¿Cuál es la causa del autismo?

Lo importante es saber que hay un componente genético, probablemente del neurodesarrollo. El 90% de las personas con TEA son varones, es decir que hay un componente que está vinculado con el cromosoma XY y, por otro lado, también está vinculado con una situación que tiene que ver con un desarrollo y una evolución que se va dando de distintas maneras según el niño, por eso que no todos los procesos son iguales.

Después otra cosa importante para desmitificar es el famoso tema de las vacunas. No tiene nada que ver con el autismo. Hay que vacunar a los chicos, es un gran avance de la medicina.

La buena noticia es que a partir de todos estos conocimientos, hoy se sabe muy bien cómo manejar situaciones para ayudar a los niños a que tengan un crecimiento y un desarrollo donde puedan potenciar todas sus posibilidades de vida de la mejor manera.

¿Es cierto que una persona puede autodiagnosticarse autista?

Ese tema nos preocupa porque lo vemos en las redes. Autodiagnosticarse es algo que no hay que hacer porque en realidad uno puede confundir muchas cosas. Si bien hay acceso muy fácil a la información hoy, no significa que con eso estemos hablando de conocimiento. Hay muchas fake news dando vueltas sobre el tema, información que no es correcta, es imprecisa. Por eso, el conocimiento es más que la información.

Si alguien tiene alguna duda, lo mejor que puede hacer es consultar con un profesional especializado. Nosotros tenemos en el Hospital Borda un lugar público donde se puede hacer diagnóstico de una persona que tenga un riesgo o considere que pueda tener esta condición. A los niños en el Hospital de Niños, en el Hospital Casa Cuna del Elizalde, en el Hospital Garrahan. Hay muchas instituciones públicas que nos pueden ayudar a aclarar esta situación.