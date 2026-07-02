Cambios de tránsito en CABA por la llegada del Trambus: qué avenidas claves tomarán otro sentido

Las obras forman parte de la primera etapa del proyecto. (Foto: Ciudad de Buenos Aires)

Cómo será el nuevo Trambus en Buenos Aires

El Trambus será un sistema de transporte eléctrico que combinará características del tranvía y del colectivo, pero sin necesidad de instalar vías.

El ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, destacó que se trata de una alternativa moderna y sustentable para mejorar la movilidad en la Ciudad. "El Trambus será una innovadora, moderna y sustentable forma de moverse por la Ciudad que combina lo mejor del tranvía y del colectivo", afirmó.

Las estimaciones oficiales indican que más de 50.000 pasajeros utilizarán este servicio todos los días.

Cuándo comenzará a funcionar

La primera etapa del Trambus T1 comenzará a operar a fines de este año con un recorrido de aproximadamente 20 kilómetros.

El trazado atravesará los barrios de:

Nueva Pompeya

Parque Patricios

Boedo

Parque Chacabuco

Almagro

Caballito

Villa Crespo

Palermo

Aeroparque

A lo largo del recorrido habrá más de 70 paradas, ubicadas aproximadamente cada 500 metros.

Con qué medios de transporte se conectará

Uno de los principales objetivos del proyecto es integrar distintos sistemas de transporte público.

El Trambus tendrá conexión con las líneas de Subte A, B, D, E y H, además de vincularse con las estaciones ferroviarias de:

Palermo

Tres de Febrero

Villa Crespo

Caballito

Sáenz

También enlazará con los corredores del Metrobús Cabildo, Juan B. Justo y Del Sur, permitiendo una mayor conectividad para quienes se desplazan entre distintos puntos de la Ciudad.

Viajes más rápidos y semáforos inteligentes

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto será la implementación de un sistema de semáforos inteligentes. Gracias a un sistema de telemetría, los semáforos detectarán la llegada de cada unidad y prolongarán la luz verde para darle prioridad al paso del Trambus.

Según explicó Bereciartua, esta tecnología permitirá que las unidades prácticamente no deban detenerse en las intersecciones. "Cuando llegan a una intersección, se extiende el verde y no se detienen. Eso hace que la velocidad promedio sea hasta un 30% superior a la que tienen hoy las líneas de colectivos", aseguró.

Con esta combinación de carriles exclusivos, prioridad semafórica y vehículos eléctricos con una autonomía de 270 kilómetros, el Gobierno porteño busca que recorridos que hoy demandan más de 90 minutos puedan realizarse en menos de una hora, reduciendo además el impacto ambiental y mejorando la eficiencia del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires.