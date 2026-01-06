Tragedia en un geriátrico de Olavarría: el terrible saldo mortal que dejó el gran incendio

Entre los lesionados se encuentran adultos mayores, trabajadores de la residencia y tres bomberos que resultaron afectados durante las tareas de rescate. De acuerdo con información oficial, uno de los bomberos permanece internado en terapia intensiva debido a una grave intoxicación por monóxido de carbono.

El intendente interino de Olavarría, Federico Aguilera, se hizo presente en el lugar y sostuvo que “no tenemos los informes de lo que sucedió, es muy prematuro”.

También participaron del operativo el jefe de Defensa Civil municipal, Adrián Guevara; el subsecretario de Salud y director del hospital, Fernando Alí; la jefa de Emergencias, Jorgelina Montenegro; y el subsecretario de Seguridad municipal, Elías Quintas.

Las autoridades solicitaron a los familiares de los residentes que se acercaran al Hospital Municipal para recibir información. Al respecto, Allí explicó: “Los nombres y los datos de esos pacientes van a poder solicitarlos al 440800 interno 9. Ahí se les indicará dónde está internado su familiar”.

El operativo incluyó el trabajo de al menos siete dotaciones de Bomberos Voluntarios y un intenso despliegue sanitario. Los pacientes fueron clasificados según la gravedad de su estado y derivados al Hospital Municipal, la Clínica Cemeda y la Clínica María Auxiliadora.

Según el parte oficial, los pacientes fueron categorizados y derivados a distintos centros asistenciales:

Hospital Municipal: 25 internados. Cuatro de ellos ya recibieron tratamiento en cámara hiperbárica para cuadros de intoxicación.

Clínica María Auxiliadora: 8 internados, algunos en terapia intensiva.

Clínica Cemeda: 4 pacientes internados.

El jefe de Defensa Civil, Adrián Guevara, confirmó: “Al momento tenemos que informar que hay dos personas fallecidas, cuyas identidades aún no fueron establecidas. Policía Científica está trabajando en el lugar”.